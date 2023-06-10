توقعات سعر الدولار في مصر بعد بيان رئيس الوزراء

حدثت الكثير من الأحداث التي جعلت الطلب على الدولار يختفي خلال الفترة الأخيرة وخفضت سعر الدولار في السوق السوداء حيث انتشرت حالة من الاضطرابات المتزايدة على سعر الدولار بالسوق السوداء بعد زيادة المعروض من الدولار لترتد بالخسارة على من يحتكرون العملة الذين راهنوا على تحقيق مكاسب كبرى من وراء التعامل بالسوق السوداء، كما انتشرت الكثير من التوقعات في الفترة الأخيرة تؤكد حدوث ارتفاع كبير في سعر الدولار بالسوق السوداء، وربما يتخطى سعر الدولار ليصل لـ 45 جنيه مصري خلال أيام قليلة مضت، ولكن حدثت مفاجئة غير متوقعة وذلك بع بيان رئيس الوزراء عن القيمة الحقيقية لسعر الدولار أمام الجنيه وبعد أن ظهرت العديد من المبادرات الشعبية الناجحة حيث تراجع سعر الدولار في السوق السوداء تراجعًا كبيرًا وحدثت حالة من الانخفاضات المفاجئة لسعر الدولار بالسوق السوداء.

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فيما صرح العديد من المستوردين والتجار عن إطلاق مبادرات تهدف للتوقف المؤقت عن شراء الدولار من السوق السوداء بغرض خفض الطلب على الدولار وبالتالي تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء.

كما صرح رئيس رابطة تجار السيارات في مصر المستشار أسامة أبو المجد، أنه تم إطلاق مبادرة بهدف وقف الاستيراد بشكل مؤقت للسيارات لتخفيف الطلب على الدولار الأمريكي، وأكد أن تلك الخطوة كان لها صدى كبير مما أدى لتراجع سعر الدولار بالسوق السوداء.

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سلع أخرى تتوقف عن الاستيراد مؤقتًا

إلى جانب مبادرة رابطة السيارات بوقف استيراد السيارات بشكل مؤقت، قامت العديد من السلع الأخرى بالانضمام للمبادرة، حيث تواصل مع الرابطة مستوردين لسلع أخرى مثل واكسسوارات الموبايلات والمحاجر، والرخام، وأكد أن الجميع أعلنوا دعمهم لمصلحة البلاد.

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مدة مبادرة رابطة تجار السيارات

أعلنت رابطة تجار السيارات أن مدة المبادرة شهر، حيث بدأت المبادرة بمقاطعة استيراد السيارات بشكل مؤقت بداية من الـ 15 من شهر مايو 2023، وحتى 15 من شهر يونيو القادم 2023، حيث كشف عن تلك المدة المستشار أسامة أبو المجد رئيس الرابطة، وأكد أن المدة قد تزيد عن شهر، وذلك على حسب النتائج عند نهاية شهر المبادرة.

تبعًا لما ورد في التقرير الرسمي الصادر عن البنك المركزي المصري، استقر خلال معاملات اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مقارنة بمستويات معاملات أمس، حيث سجل سعر البيع 30.93 جنيه، وسجل سعر الشراء 30.84 جنيه. وفي السوق الرسمي، من خلال أكبر بنكين من حيث المعاملات والأصول وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقر سعر الدولار مقابل الجنيه منذ بداية المعاملات الصباحية بالبنكين عند مستوى 30.85 جنيه للبيع، وسجل سعر الشراء 30.75 جنيه.

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مضاربات على الدولار بالسوق السوداء

حالة من التذبذب سيطرة على معاملات السوق السوداء بين الانخفاض والارتفاع بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث أعلن عضو المستوردين بالغرفة التجارية أحمد شيحة، أن السبب في المضاربات التي تشهدها السوق الموازي إلى فشل السوق في رفع سعر الدولار بعد تراجع الطلب عليه، وأضاف، ان ما يحدث لسعر الدولار بالسوق السوداء ليس له أي أساس أو تفسير اقتصادي، وإنما هو نتيجة المضاربات على العملة التي تم وصفها بأنها تحولت لعملية إتجار تفتقر لوجود أي آليات لضبطها.

يضاف إلى أن تلك المضاربات تعود لتجار السوق السوداء، الذي يطلقون الشائعات بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من تلقاء أنفسهم كعملية نفسية يستشعر من خلالها المتعاملين على تلك العملة بالخوف من ارتفاع سعرها أو غيابها من السوق، فيلجؤون لشراء كميات منها لادخارها وهو ما يحقق لتجار السوق الموازي مكاسب ضخمة بالإضافة إلى المصدرين، ولكن تلك الحيل باءت بالفشل لأنها أصبحت مكشوفة أمام الجميع.

تراجع القوة الشرائية للدولار بالسوق السوداء

وأكد عضو شعبة المستوردين، أن هناك حالة من الانخفاض سيطرت على سعر الدولار بالسوق الموازي، بسبب تراجع القوة الشرائية بالنسبة للمستوردين، وأوضح على سبيل المثال أنه تم تمويل موسم العيد من أجل شراء الأضاحي بالإضافة لعدم وجود معارض خلال الوقت الراهن أو تعاقدات تدعو لحاجة المستوردين للدولار.

وأضاف، نحن بحاجة للخروج كدولة من دائرة العملة الواحدة، وفتح الباب أمام التعاملات بالعملات الأجنبية الأخرى، على حسب عملة البلد المستورد منها السلع، وأكد أن هذا الإجراء سيؤدي للقضاء على أزمات نقص الدولار، وتلاعب السوق السوداء بالدولار.

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