توقعات بارتفاع كبير لسعر الدولار حال حدوث تعويم جديد للجنيه

صدر تقرير هام بشأن توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وقد جاء في هذا التقرير أنه من المتوقع حدوث ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، وقد صدر هذا التقرير من خلال بنك سويسري شهير ومن الواضح السبب الرئيسي لهذا التوقع هو تعمق نظرة البنك السلبية للاقتصاد المصري والتي كان قد أعلن عنها هذا البنك علانيةً في فبراير الماضي ومن الواضح أن هذا البنك يسعى لنشر تكهنات حول الاقتصاد المصري الهدف الأساسي منها زعزعة ثقة الاستثمارات الأجنبية في مصر والتشكيك في قوة الاقتصاد المصرة وقدرته على مواجهة أزمة نقص السيولة الدولاريه لسبب غير معلوم حتى الآن، وذلك بعد أن كانت نظرته محايدة للاقتصاد المصري في ديسمبر 2022.

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ويأتي هذا التقرير بعد أيام قليلة من صدور تقرير آخر من بنك “ستاندرد تشارترد”، الذي أشار إلى أن مصر بحاجة لسداد حوالي 25 مليار دولار سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة (2024-2027)، وتشمل هذه المبالغ 10.3 مليار دولار كدفعات لصندوق النقد الدولي و6.2 مليار يورو كدفعات للسندات المقومة باليورو “يوروبوند”، وذلك على مدى العامين الماليين القادمين، وحذر البنك الإنجليزي مصر من أن مخاطر التمويل المذكورة سابقًا، والتي ستواجهها مصر في الفترة المقبلة، قد تثير قلق المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني.

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ووفقًا لتقرير المحلل الاستراتيجي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لدى بنك “كريدي سويس”، فهد إقبال، فإن السبب الأساسي لهذه التوقعات المتشائمة هو الجمود الذي أصاب الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، وبخاصةً فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية وتطبيق سعر صرف مرن للجنيه المصري.

ومن ناحية أخرى، فإن بنك “كريدي سويس” يتوقع حدوث تراجعات قياسية في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث يشير إلى انخفاض ضخم قد يصل إلى 30% مقارنةً بالسعر الحالي، مما يؤدي إلى وصول سعر الدولار الواحد إلى ما يقرب من 45 جنيه مصري ،وقد قام بنك “كريدي سويس” بتعديل هدفه لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأشهر الثلاثة القادمة ليتراوح بين 45 و50 جنيه، وعدل أيضًا توقعاته لسعر الصرف خلال الـ 12 شهرًا المقبلة لتتراوح بين 33 و34 جنيه للدولار، وذلك مع إضافة علاوة تتراوح بين 25 إلى 30% فوق السعر الفعلي المتداول، على أمل أن تتمكن الحكومة المصرية من تحقيق تقدم في الإصلاحات خلال تلك الفترة.

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وأوضح التقرير أنه كلما طالت المدة التي تستغرقها الحكومة في الشروع في خطوات الإصلاح المنتظرة، زادت احتمالية زيادة شدة تسعير السوق وزادت مخاطر تخفيض قيمة الجنيه، وأشار إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في خطتها لطرح حصص في 32 شركة، ولكن حدوث تراجع سعر صرف الجنيه بشكل كبير أدى إلى وجود فجوة بين سعر البيع الذي كانت الحكومة تخطط له والسعر الموجود بالسوق.

وأوضح البنك أيضًا أن القيمة العادلة لسعر الدولار مقابل الجنيه، والتي يتم حسابها بناءً على سعر الصرف الفعلي، قد تدهورت بسبب ارتفاع معدل التضخم المحلي في مصر.

ومن جانب آخر، أكد البنك السويسري أنه على الرغم من توقع انخفاض معدل التضخم في الأشهر القادمة، إلا أن تأخير الحكومة المصرية في البدء بعملية الإصلاح قد أدى إلى تقليل احتمالية حدوث تحسن طويل الأمد في قيمة الجنيه.