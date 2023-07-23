سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر الآن، ننشر لحضراتكم ولكل المهتمين بمعرفة أسعار العملات سعر اليورو والريال والإسترليني وأسعار العملات مقابل سعر الدولار الآن، كما ننشر لحضراتكم آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم، لقد حدثت تحركات كبيرة في سعر الدولار في السوق السوداء في مصر خلال هذه الفترة، ويجب علينا معرفة أن الأسعار في السوق السوداء الآن غير مستقرة ومتفاوتة تبعًا لتجار العملة في السوق السوداء لكل منطقة، لذلك ننشر لحضراتكم تحركات اليورو والعملات مقابل الدولار وتأثير هذه التحركات على سعر الدولار اليوم في مصر.

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كما نهتم بنشر سعر اليورو مقابل الدولار، وسعر الريال مقابل الدولار، وبعض أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار العملات مقابل سعر الدولار اليوم

سعر اليورو مقابل الدولار (USD/EUR) 1.1124 USD سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار (USD/GBP) 1.2854 USD سعر الروبل الروسي مقابل الدولار (USD/RUB) 0.01103 USD سعر الفرنك السويسري مقابل الدولار (USD/SAR) 1.155 USD سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدولار (USD/AED) 0.2723 USD سعر الريال القطري مقابل الدولار (USD/QAR) 0.2743 USD سعر الدينار الأردني مقابل الدولار (USD/JOD) 1.4102 USD سعر الدينار البحريني مقابل الدولار (USD/BHD) 2.6529 USD سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار (USD/KWD) 3.257 USD سعر الدولار الكندي مقابل الدولار (USD/CAD) 0.756 USD سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار (USD/AUD) 0.673 USD سعر الليرة التركية مقابل الدولار (USD/TRY) 0.0371 USD سعر الين الياباني مقابل الدولار (USD/JPY) 0.0071 USD سعر الدولار مصر365

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر الآن

العملة سعر الشراء سعر البيع الدولار 38.00 جنيه 38.10 جنيه مصر 365

ننشر سعر السوق السوداء اليوم في مصر، ونقوم بمتابعة تحركات سعر الدولار مقابل اليورو والعملات لحظة بلحظة، بعد أن ارتفع الدولار في السوق السوداء خلال الأيام السابقة، ومن المعروف أن الأسعار في السوق السوداء غير مستقرة ومتفاوتة تبعًا لتجار العملة في السوق السوداء لكل منطقة.

حدثت زيادة في سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الماضية ثم انخفاض في السعر دفعة واحدة ثم بعد ذلك عاد للارتفاع مرة أخرى بعد أن تسبب في حدوث خسائر كبيرة لتجار العملة في السوق السوداء.

سعر الدولار مقابل اليورو: USD/EUR، الدولار مقابل الين الياباني: USD/JPY، الدولار مقابل الليرة التركية: USD/TRY، الدولار مقابل الدولار الأسترالي: USD/AUD، الدولار مقابل الدولار الكندي: USD/CAD، الدولار مقابل الدينار الكويتي: USD/KWD، الدولار مقابل الدينار البحريني: USD/BHD، الدولار مقابل الدينار الأردني: USD/JOD، الدولار مقابل الريال القطري: USD/QAR، الدولار مقابل الدرهم الإماراتي: USD/AED، الدولار مقابل الريال السعودي: USD/SAR، الدولار مقابل الروبل الروسي: USD/RUB، الدولار مقابل الجنيه الإسترليني: USD/GBP.

سعر الدولار مقابل اليورو ومقابل الجنيه المصري الآن، حيث أصدر البنك المركزي قراره بتثبيت أسعار الفائدة مرة أخرى، وقبل التثبيت بقليل قام الرئيس السيسي بالقاء كلمة بخصوص تعويم الجنيه المصري وأنه من المتوقع أن يحدث ارتفاع جديد في الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة وذلك على افتراض حدوث تعويم للجنيه بنهاية الشهر الحالي ولكن البنك المركزي أصدر قراره بتثبيت أسعار الفائدة مرة أخرى ولكن مازالت التوقعات مستمرة على أمل أن يأتي اليوم الذي تنتهي فيه هذه الوق السوداء من الوجود وإلى الأبد.

تقرير من بنك “ستاندرد تشارترد”

سعر الدولار مقابل اليورو، ويأتي هذا التقرير بعد أيام قليلة من صدور تقرير آخر من بنك “ستاندرد تشارترد”، الذي أشار إلى أن مصر بحاجة لسداد حوالي 25 مليار دولار سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة (2024-2027)، وتشمل هذه المبالغ 10.3 مليار دولار كدفعات لصندوق النقد الدولي و6.2 مليار يورو كدفعات للسندات المقومة باليورو “يوروبوند”، وذلك على مدى العامين الماليين القادمين، وحذر البنك الإنجليزي مصر من أن مخاطر التمويل المذكورة سابقًا، والتي ستواجهها مصر في الفترة المقبلة، قد تثير قلق المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني.

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تنبيه هام ليس لنا أي علاقة بهذه الأسعار ولا نعرف غير الأسعار الموجودة بالبنوك والسوق الرسمي للعملات ولا نتعامل أو نساعد أي أحد على التعامل في السوق السوداء وهذه الأسعار هي مجرد عبارة عن تقارير مجمعة من خبراء مصرفيين يتابعون تحركات أسعار العملات في السوق السوداء لمعرفة ما يحدث فيها من اضطرابات وتغيرات ونحن ننقل التقارير فقط وليس لنا أي صلة بما يحدث داخل هذه السوق غير الرسمية ولذلك وجب التنويه.

سعر الدولار مقابل اليورو، وقد صدر هذا التقرير من خلال مجموعة من البنوك العالمية ومن الواضح أن السبب الرئيسي لهذا التوقع هو تعمق نظرة هذه البنوك السلبية للاقتصاد المصري والتي أعلنوا عنها علانيةً في فبراير الماضي ومن الواضح أن هذه البنوك تسعى لنشر الاشاعات السيئة حول الاقتصاد المصري والتي تهدف في الأساس لزعزعة ثقة الاستثمارات الأجنبية في مصر والتشكيك في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة أزمة نقص السيولة الدولاريه لسبب غير معلوم حتى الآن، وذلك بعد أن كانت نظرتهم محايدة للاقتصاد المصري في ديسمبر 2022.

تقرير المحلل الاستراتيجي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لدى بنك “كريدي سويس”

سعر الدولار مقابل اليورو، ووفقًا لتقرير المحلل الاستراتيجي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لدى بنك “كريدي سويس”، فهد إقبال، فإن السبب الأساسي لهذه التوقعات المتشائمة هو الجمود الذي أصاب الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، وبخاصةً فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية وتطبيق سعر صرف مرن للجنيه المصري.

ومن ناحية أخرى، فإن بنك “كريدي سويس” يتوقع حدوث تراجعات قياسية في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث يشير إلى انخفاض ضخم قد يصل إلى 30% مقارنةً بالسعر الحالي، مما يؤدي إلى وصول الدولار الواحد إلى ما يقرب من 45 جنيه مصري ،وقد قام بنك “كريدي سويس” بتعديل هدفه للدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأشهر الثلاثة القادمة ليتراوح بين 45 و50 جنيه، وعدل أيضًا توقعاته لسعر الصرف خلال الـ 12 شهرًا المقبلة لتتراوح بين 33 و34 جنيه للدولار، وذلك مع إضافة علاوة تتراوح بين 25 إلى 30% فوق السعر الفعلي المتداول، على أمل أن تتمكن الحكومة المصرية من تحقيق تقدم في الإصلاحات خلال تلك الفترة.

سعر الدولار مقابل اليورو، وأوضح التقرير أنه كلما طالت المدة التي تستغرقها الحكومة في الشروع في خطوات الإصلاح المنتظرة، زادت احتمالية زيادة شدة تسعير السوق وزادت مخاطر تخفيض قيمة الجنيه، وأشار إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في خطتها لطرح حصص في 32 شركة، ولكن حدوث تراجع سعر صرف الجنيه بشكل كبير أدى إلى وجود فجوة بين سعر البيع الذي كانت الحكومة تخطط له والسعر الموجود بالسوق.

وأوضح البنك أيضًا أن القيمة العادلة للدولار اليوم مقابل الجنيه، والتي يتم حسابها بناءً على سعر الصرف الفعلي، قد تدهورت بسبب ارتفاع معدل التضخم المحلي في مصر.

ومن جانب آخر، أكد البنك السويسري أنه على الرغم من توقع انخفاض معدل التضخم في الأشهر القادمة، إلا أن تأخير الحكومة المصرية في البدء بعملية الإصلاح قد أدى إلى تقليل احتمالية حدوث تحسن طويل الأمد في قيمة الجنيه.

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سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر الآن