انتفاضة عالمية لمواجهة سيطرة الدولار الأميركي

تقارير مستمرة ومتزايدة من خبراء اقتصاديين بمختلف البنوك حول العالم، تؤكد قرب حدوث انتفاضة عالمية ضد هيمنة الدولار الأميركي على المعاملات النقدية بين دول العالم، وبدأت كثير من الدول الاتجاه إلى محاربة العملة الأمريكية، أولها البرازيل والصين، اللتان أبرمتا مؤخراً صفقة لتسوية التجارة بينهما بعملاتهما المحلية وتأتي الاتفاقية بين البرازيل والصين، في محاولة للتحرر من هيمنة الدولار على الصادرات المتبادلة بين الدولتين.

مما جعل المسؤولين في واشنطن، يعملون على تعزيز نفوذهم عالميًا، من خلال الاعتماد المتزايد على العملة الأمريكية كسلاح في معاركهم الجيوسياسية، ويسعون ويحافظون على العملة الخضراء حتى لا يخاطرون بتراجع هيمنته على الأسواق العالمية.

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محاربة مجموعة بريكس للدولار

وتصاعدت وتيرة محاربة الدولار، حيث وقعت الهند وماليزيا في شهر أبريل الماضي، اتفاقاً لزيادة استخدام العملة الروبية في التجارة العابرة للحدود بين الدولتين كما بدأت فرنسا -الحليفة الدائمة للولايات المتحدة- في تسوية معاملات تجارية باليوان.

وفي هذا الصدد، عبر خبراء العملة، عن مخاوفهم حول التعبير عن اضمحلال دور الدولار بصوت عالي ومسموع للجميع، حتى لا يظهروا كذابين في حال عدم صحة تنبؤاتهم مثلما حدث مع الذين توقعوا الانهيار الوشيك للدولار مرات كثيرة خلال القرن الماضي ثم خابت تكهناتهم.

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وتتقارب دوافع الكثير من الدول في إبرام هذه الاتفاقيات بشكل ملحوظ، حيث يعتبرون أن الدولار تحول إلى “سلاح اقتصادي” مع استخدامه لفرض الأجندة السياسة الخارجية الأميركية، ومعاقبة من يعارضونه بهذا السلاح، لذا يرون ضرورة إيجاد حل للحد من سيطرة العملة الأمريكية.

وتتمثل تلك الأجندة بشكل كبير وتظهر جلية في حالة روسيا خاصة، حيث شنت الولايات المتحدة برئاستها جو بايدن، حرباً مالية كبيرة على نظام الرئيس فلاديمير بوتين رداً على حربها مع أوكرانيا، وفرض الرئيس الأمريكي عقوبات وجمد مئات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات الأجنبية لموسكو، بالإضافة إلى إخراج روسيا من النظام المصرفي العالمي.

وعندما شاهدت دول العالم سيطرة الدولار والولايات المتحدة الأمريكية على الدول وفرضها للعقوبات، كان هذا بمثابة حافز وتذكير باعتمادهم الكبير على الدولار، بغض النظر عن رأيهم في الحرب.

الصين ومقاومة هيمنة الدولار

ويرى دانيال ماكدويل، الذي يشغل منصب مدير الدراسات الجامعية في قسم العلوم السياسية بجامعة “سيراكيوز” (Syracuse)، ومؤلف كتاب بعنوان “مقاومة الدولار: العقوبات المالية الأميركية وانتفاضة العالم ضد العملة الخضراء” أن طريقة الحفاظ على فاعلية العملة الأميركية على المدى الطويل، هو التلويح بالعقوبات كتهديد لكن دون تنفيذها فعلياً.

أضاف دانيال، أن الحكومة الحكيمة هي التي تستعد لاحتمال وقوع الحرب ومحاولة الحد من سيطرة الدولار وتتوقع مثل هذا السيناريو في المستقبل ولابد أن تأخذ حذرها من ذلك وتدرك أن تهديداتها القسرية والرادعة ستصبح أقل فاعلية، كما يجب عليها الانتباه إلى قدرة العملة الأمريكية على تقليص القوة الاقتصادية لأميركا بشكل ملحوظ”.

وتلعب الصين دوراً رئيسياً في التحول بعيداً عن الدولار، وسط مساعي الرئيس شي جين بينغ، من أجل تعزيز عملة الدولة الرسمية وقوة دور اليوان في النظام المالي العالمي، وتوسيع نطاق استخدامه في الخارج كأحد أبرز أولوياتها.

ويعتبر الجزء الأكبر من مساعي التحول الذي تتبعه الدولار بعيداً عن الدولار يحدث دون مشاركة بكين.

وفي شهر أبريل الماضي، أعلنت ماليزيا والهند -التي لا تربطها علاقات قوية مع الصين- عن آلية جديدة لإجراء التجارة الثنائية بالروبية، ويعتبر هذا جزء من إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي “الذي فرض العقوبات ضد روسيا”، من أجل تحاشي استخدام الدولار في بعض المعاملات الدولية على الأقل.

وبعد مرور شهر على تلك الاحداث، وافقت رابطة دول جنوب شرق آسيا على تعزيز استخدام عملات الدول الأعضاء في التجارة والاستثمار على الساحة الإقليمية.

وبالفعل وقعت كوريا الجنوبية وإندونيسيا، منذ أسابيع على اتفاقية لتعزيز التبادلات المباشرة بين الوون والروبية العملتان الرسميتان للبلاد.

أسباب تدعم وجود توقعات باستمرار تراجع سيطرة الدولار

انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، هيمنة الدولار أثناء زيارته إلى شنغهاي في أبريل، ودعا خلال كلمته على منصة محاطة بأعلام البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، المعروفة بتحالف “بريكس”، الاقتصادات النامية في العالم إلى إيجاد بديل يحل محل الدولار في التجارة الخارجية.

وتسائل الرئيس البرازيلي في كلمته على المنصة “من الذي قرر أن الدولار هو عملة (التجارة العالمية) بعد فك الارتباط بالذهب؟”، وهو بذلك يشير إلى السبعينيات من القرن الماضي، التي شهدت انهيار اتفاقية “بريتون وودز” التي تم توقيعها بعد الحرب العالمية الثانية، ومهدت لهيمنة الدولار على مجال التمويل عالمياً.

ورغم انهيار الاتفاقية التي تم توقيعها بعد الحرب العالمية الثانية، “بريتون وودز” إلا أن ذلك لم يغير أو ينقص قوة الدولار، فحتى يومنا هذا، يعتبر العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم، ما أدى إلى زيادة الطلب على السندات الأميركية.

ووفق بيانات صادرة عن بنك التسويات الدولية، تسمح مركزية العملة في نظام المدفوعات عالميا لأميركا بممارسة الهيمنة على المصير الاقتصادي للدول الأخرى، فحوالي 88% من جميع معاملات الصرف الأجنبي عالمياً، تتم بالدولار.

كما أشار بيان بنك التسويات الدولية، إلى أن البنوك التي تتعامل مع التدفقات الدولارية عبر الحدود تحتفظ بحسابات لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يجعلها دائما عرضة للعقوبات الأميركية.

ولا تعتبر العقوبات المالية ضد روسيا الوحيدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الدول، حيث استخدمت على مدار سنوات كل من الإدارات الديمقراطية والجمهورية العقوبات ضد دول مثل ليبيا، وسوريا، وإيران، وفنزويلا.

وأدرجت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، نحو 1151 كياناً وفرداً في قائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وأشار تقرير صدر مؤخراً عن مركز البحوث الاقتصادية والسياسية، إلى ارتفاع العقوبات من 975 في المتوسط خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، و544 خلال فترة ولاية الرئيس الأسبق أوباما.

وفي هذا الصدد، عبر جوناثان وود مدير القضايا العالمية لدى شركة “كنترول ريسكس” (Control Risks) الاستشارية: عن غضب بعض الدول إزاء هيمنة الدولار الأميركي خلال السنوات الماضية.

كما أن العقوبات الأميركية في السنوات الأخيرة تسبب في زيادة هذا الغضب، ويتزامن ذلك مع مطالب الأسواق الناشئة الرئيسية بتوزيع جديد للقوة العالمية.

ومن جانبها، أشارت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية، في حوار مع “بلومبرغ”، إلى التعليقات التي أدلت بها وزيرة الخزانة جانيت يلين، وأقرت فيها في إبريل الماضي، أن “استخدام العقوبات المالية المرتبطة بدور الدولار يشكل خطراً كبيراً، ويمكن أن تقوض هيمنة العملة الأميركية مستقبلا”، ولكن في نفس الوقت يُستخدم الدولار كعملة عالمية لأسباب يصعب على الدول الأخرى إيجاد بديل لها بنفس الخصائص”.

ويوافق مراقبو السوق والمستثمرين المتحدثة باسم الخزانة الامريكية،، مشيرين إلى رغم تطلع كثير من الدول إلى تقليص اعتمادها على الدولار، إلا أن قليل منها فقط تتوقع تهديد ذلك لدوره البارز في التجارة والتمويل العالمي في السنوات الماضية.

وأوضح المستثمرون ومراقبو السوق، أنه لا تتوافر دلائل كثيرة على أن أي عملة أخرى يمكن أن توفر نفس مستوى الاستقرار والسيولة والأمان الذي يوفره الدولار الأمريكي.

ولم يبدي أو تزهر الغالبية العظمى من حلفاء الولايات المتحدة في بلدان الاقتصادات المتقدمة، التي تشكل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي عالمياً، اهتماماً كبيراً في التحول بعيداً عن الدولار.

وعلى أرض الواقع وفي الدول المختلفة وبنوكها، ارتفع الدولار مقابل الجزء الأكبر من العملات الرئيسية منذ تصعيد الولايات المتحدة عقوباتها ضد روسيا العام الماضي، وهو ما يشير إلى أن تدهور الدولار وتراجع قوته بين الدول سيكون بطيئاً ويستغرق وقتاً طويلاً.

وأبدى جورج بوبوراس، المحلل المخضرم في الأسواق منذ ثلاثة عقود ورئيس الأبحاث لدى ” كيه تو أسيت مانجمنت” ( K2 Asset Management) في ملبورن، وجود صعوبة في تراجع الدولار متوقعا صعوبة أن يحل أي أصل مكان الدولار كعملة عالمية مهيمنة خلال الجيل القادم، حيث يرى أنه لا يوجد اقتصاد يضاهي قوة أميركا.

وأشارالمحلل المخضرم في الأسواق، إلى أن دولة الصين تواجه مشكلات بسبب شيخوخة السكان، واليورو يكافح لتحقيق مكاسب حقيقية، وهو ما سيساهم في استمرار قوة الدولار والمحافظة على سيطرته.

ورغم التوقعات، تستمر الدول في تعزيز النفوذ الاقتصادي لـ”بريكس”من أجل العمل على فك الارتباط بالدولار في الدول النامية خاصة، حيث قال وزير الكهرباء الباكستاني، في تصريحات سابقة، إن بلاده تتطلع لسداد قيمة واردات الخام الروسي باليوان.

كما قالت الإمارات العربية المتحدة، إنها تجري محادثات في مرحلة مبكرة مع الهند بشأن سبل تعزيز التجارة غير النفطية بالروبية بدلا من الدولار.

كما ناقش وزراء خارجية مجموعة دول “بريكس” إمكانية تعزيز التكتل لمجموعة بريكس لنفوذه عالمياً، بما في ذلك جدوى إنشاء عملة مشتركة.

كما أكد فيشنو فاراثان رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية بمصرف “ميزوهو بنك” في سنغافورة، ان وتيرة فك الارتباط بالدولار في المعاملات بين دول العالم تتسارع بلا شك، وهذا الأمر سيستمر لعدة سنوات، فالولايات المتحدة اتخذت قراراً محسوباً باستخدام الدولار في العقوبات، لكن عواقب ذلك قد تظهر على خلال الفترة القادمة.