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خفض رسوم التخليص الجمركي المسبق

قرار بشأن رسوم التخليص الجمركي

محمد عبد الحميدنشر في: 7 يونيو 2023 - 2:21م / آخر تحديث: 7 يونيو 2023 - 2:21م
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خفض رسوم التخليص الجمركي المسبق
خفض رسوم التخليص الجمركي المسبق

كان من المفترض أن يتم دفع رسوم بنسبة 30% فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية.

وقد أكد محمد معيط، في بيان له، أنه سيتم إجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وسيتم تطبيق ذلك بحسب ما ذكره وزير المالية، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.

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وبهذا الشأن قام وزير المالية المصري، محمد معيط، بإصدار قرارًا جديدُا، بخصوص خفض رسوم التخليص الجمركي المسبق بنسبة هائلة تشجيعًا للاستثمار وتيسيرًا على المستوردين والمستخلصين الجمركيين.

وقد أصدر وزير المالية، قرارًا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المُسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1%.

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 وكشف وزير المالية، أنه إذا تم إعادة تصدير البضاعة التي سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، فإن مصلحة الجمارك يجب أن تلتزم مصلحة برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأي مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى.

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كما أشار البيان، إلى تلك الضوابط والإجراءات تسهم في التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ المصرية.

وتحرص الدولة، على تقديم كافة التيسيرات بقدر استطاعتها للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والعمل على القضاء على العقبات التي قد تواجههم، بما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وهو ما يترتب عليه خفض السلع والاسعار.

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محمد عبد الحميدنشر في: 7 يونيو 2023 - 2:21م / آخر تحديث: 7 يونيو 2023 - 2:21م
دقيقة واحدة
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