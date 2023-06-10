قرار رابطة السيارات يضرب سعر الدولار في مقتل

قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات خلال تصريحات مهمة للرابطة بشأن تأثير سعر الدولار على سوق السيارات بشكل خاص والسوق المصري بصفة عامة، إن الاتفاقيات الثنائية التي تعقدها الدولة المصرية للتعامل بالعملة المحلية للدولة وعملة الدول الأخرى التي تتعاقد معها على أي صفقات، دون الاستعانة بالدولار ستكون ضربة قاتلة لسعر الدولار الأمريكي في السوق المصري.

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وقال خالد سعد، اذا تم تنفيذ هذه الطريقة عند استيراد السيارات سيتم بذلك تخفيض أسعار السيارات بشكل كبير في مصر نظرًا لعدم تعاملنا في الاستيراد ب سعر الدولار والتعرض لما يحدث في أسعار الدولار بالسوق السوداء، كما تحدث عن تحركات الدولة المصرية الحالية للانضمام إلى مجموعة بريكس.

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وقد أشار أمين عام رابطة مصنعي السيارات، في تصريحات لبرنامج عربيتي، إلى أن مشكلة سوق السيارات المصري تتواجد بسبب الضغط على سعر الدولار وضعف طرق الحصول على العملة الدولارية.

وشدد سعد على ضرورة التوسع في عقد شراكات التعامل بالعملة المحلية مع الدول، مؤكدًا أنها المخرج الأساسي الذي سيؤدي إلى تراجع أسعار السيارات بالسوق المصرية بعدما ارتفعت بصورة جنونية خلال الفترة الماضية.

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