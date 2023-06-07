مبادرات جديدة تنتشر في مصر لمواجهة نقص الدولار في السوق والأزمة الاقتصادية

ماتزال هناك أزمة في الحصول على السيولة الدولارية في مصر، حيث تعتبر تلك العقبة الكبرى أمام الاقتصاد المصري، ومن المعروف أن الحكومة المصرية قد حصلت على شريحة واحدة فقط بدلًا من شريحتين من القرض الذي حصلت على دفعته الأولى من صندوق النقد الدولي خلال العام المالي الجاري والذي سيصل لنهايته بانتهاء الشهر الحالي.

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وكان يجب أن تحصل مصر على الشريحة الثانية من القرض في مارس الماضي، ومع تأخر الحصول عليه تحاول مصر إيجاد طرق أخرى للحصول على الدولار، وتواصل الحكومة السير في عدة اتجاهات متزامنة من أجل التغلب على معضلة السيولة وحل الإشكاليات المرتبطة بذلك قبل نهاية الشهر الجاري الذي يوافق نهاية السنة المالية للعام الحالي.

تتبنى الحكومة في مصر، خطة هادفة للتغلب على التحديات الراهنة التي تواجه البلاد والأزمات التي تمر بها، وتسعى أيضًا لإحداث التوازن المطلوب للوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية، كما تستهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية بنهاية العام الجاري 2023.

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وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، في تصريحات صحفية الشهر الماضي، إن الحكومة تدرك الأزمات التي تواجهها وتمر بها، ولأجل هذا نحاول بكل الوسائل الممكنة أن نخفف من آثارها الاجتماعية قدر الممكن إلى حين الخروج منها”.

وعبر وزير المالية، عن تفاؤله، وثقته في قدرة الحكومة المصرية على الخروج من تلك الأزمة “سنخرج منها وسنقدر على أن نتعافى ونعوض المواطنين عن الأثر السلبي لهذه الأزمة”.

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ووافق صندوق النقد الدولي، في ديسمبر الماضي، على برنامج مدته 46 شهراً لمصر، وتبلغ قيمة التمويل نحو 3 مليارات دولار، يتم تقسيمها على 9 شرائح، كل شريحة تقدر بنحو 347 مليون دولار.

وبالفعل حصلت مصر على الشريحة الأولى في نهاية العام الماضي، وكان من المقرر استلام الشريحة الثانية في مارس والثالثة في سبتمبر 2023، ولكن أدى تأخر إجراء المراجعة الأولى، إلى تأخر الدفعة والتي كانت مقررة في مارس.

وحول هذا الأمر من تأخير المراجعة، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد للمراجعة الأولى.

وخفضت مصر سعر صرف الجنيه عدة مرات على مدار العام الماضي 2022 فكانت (الأولى في مارس، والثانية في أكتوبر، والثالثة في يناير 2023) لتفقد العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار ويتجاوز حاجز ال30 جنيه في البنوك الرسمية بينما يزداد سعره في السوق الموازية عن ذلك بشكل كبير.

وفي هذا الصدد، توقع بنك “سوسيته جنرال” أن تهبط العملة المصرية إلى 16 بالمئة حيث من المتوقع أن تسجل نحو 37 جنيه للدولار في نهاية 2023، وهو ما سجله سعر الدولار في السوق السوداء الآن.

برنامج الطروحات

وللتغلب على تلك التحديات والتعامل مع الأزمات، تتبنى الحكومة المصرية، خطة ممنهجة، تحتوي على برنامج الطروحات الحكومية وهي عبارة عن (بيع شركات أو طرح حصص من شركات مملوكة للدولة بالبورصة أو على مستثمرين استراتيجيين) للحصول على السيولة الدولارية.

ويقترح خبراء، اتجاه مصر إلى التوسع بقوة نحو أدوات الدين وجذب “الأموال الساخنة”، بالتوازي مع تسريع وتيرة زيادة حصة القطاع الخاص بشركات الحكومة.

وأشار خبير أسواق المال، المحلل المالي مصطفى شفيع، إلى أن انتظام شرائح برنامج صندوق النقد الدولي يرتبط بشكل أو بآخر بمدى التقدم المحرز في صفقات الطروحات، وهذا لم يحدث.

وكشفت مصر في شهر فبراير من العام الجاري 2023، عن قائمة تضم نحو 32 شركة ستبيع منها حصصاً في غضون عام، مع إمكانية زيادة هذا العدد.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أن تجمع مصر ملياري دولار من بيع حصص مملوكة للدولة خلال السنة المالية الحالية.

وأرجع خبير أسواق المال، قلة السيولة الدولارية وتأزم وضع الاقتصاد المصري، إلى التأخر في حسم تحرير سعر الصرف.

ووفق بيان رسمي من البنك المركزي، فإنه بعد إبرام صفقتين على شركات “المصرية للاتصالات” و”باكين”، سيعمل “بنك باركليز”، كمستشار مالي دولي، بجانب المستشار المالي المحلي “سي أي كابيتال” لبيع “المصرف المتحد” الذي تبلغ أصوله 60 مليار جنيه.

وقال المحلل والخبير، إن التأخر في الاستجابة لمتطلبات الصندوق، جاء نتيجة ارتفاع معدلات التضخم المتسارعة، نتيجة تخفيض الدعم على سلع أساسية.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، انخفض في شهر إبريل إلى 30.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 32.7 بالمئة في مارس.

كما أن ارتفاع التضخم السنوي كان متزامنا مع زيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 54.7 بالمئة على أساس سنوي في أبريل.

وقال المحلل الاستراتيجي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لدى “كريدي سويس”، فهد إقبال، إن التأخير في الشروع بخطوات الإصلاح تسبب في زيادة شدة تسعير السوق وتؤدي لمخاطر تخفيض قيمة العملة المصرية.

ويرجّح تقرير صادر من البنك الشهر الماضي، وصول سعر العملة المصرية إلى المستوى المتداول حالياً في السوق الموازية التي تشير ضمنياً إلى تخفيض نسبته 30% عن السعر المتداول في الأسواق والبنوك في الفترة الحالية.

ويرجح الخبير الاقتصادي، شريف عثمان، حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، وذلك بعد استكمال الحكومة المصرية تنفيذ الخطوات التي يطلبها الصندوق في سياق الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن حل أزمة السيولة الدولارية يكمن في تخفيض الواردات بشكل أساسي، عن طريق اتباع سياسة هادفة للتصدير، مع تحقيق الاكتفاء محليا، مشيرا إلى أن بيع حصص من الشركات الحكومية ستكون حلول مؤقتة فقط و لن توفر حلاً ذو أجل طويل.

وفي الفترة الحالية، تمضي مصر في خططها لطرح حصص في أكثر من 32 شركة حكومية لكي يشتروها المستثمرين، لكن التراجع الكبير في سعر صرف الجنيه أدى إلى وجود فجوة بين سعر البيع الذي كانت تخطط له الحكومة والسعر الذي يريد المستثمر الشراء عليه.

وتراجع البنك في تقديراته لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه عدة مرات، ففي خلال 3 أشهر قدره بما يتراوح بين 45 و50 جنيهاً للدولار، كما عدل توقعاته للسعر خلال الـ 12 شهراً شهراً إلى ما يتراوح بين 33 و34 جنيهاً للدولار.

عائدات السياحة وقناة السويس

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إبراهيم النمر، إن عجز الميزان التجاري للدولة المصرية يشكل أحد أهم التحديات التي تواجهها الحكومة، ويجب العمل عليها بقوة وحزم خلال الفترة المقبلة دون تأخير في الإجراءات.

ولفت المحلل الاقتصادي، إلى أن عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، يعتبر من أهم الحلول قصيرة الأجل التي يمكن أن تؤدي لتخفيف وطأة الأزمة.

وتسعى مصر في الوقت الحالي، لتعظيم عوائد قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج، باعتبارها من بين أهم مصادر العملة الأجنبية بالبلاد، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65 %.

ووفق بيان من الرئاسة المصرية، قفزت إيرادات قناة السويس بنسبة 35% في الربع الأول من العام الجاري 2023 لتبلغ 2.3 مليار دولار، وارتفعت أعداد السفن التي مرت من قناة السويس أيضا بنسبة 20 بالمئة.

ووفق البيان، فحققت قناة السويس العام الماضي أعلى إيرادات في تاريخها بقيمة 8 مليارات دولار، بزيادة 25 بالمئة عن عام 2021.

وأشار، إلى احتمالية تأثير غياب الأموال الساخنة في أذون الخزانة في تفاقم الأزمة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك ضرورة قصوى لزيادة قيم الاستثمارات الأجنبية بعملات مختلفة.

ويرى الخبير الاقتصادي، أن برنامج الطروحات الحكومية الذي يتبعه المسؤولون لن يكون هو المنقذ الوحيد من الأزمة الحالية، لكن توفير السيولة بات ضرورياً لتلبية الطلبات المتراكمة على العملة الصعبة من المستوردين والشركات الأخرى، وهو ما قد يخفف الضغط على الجنيه المصري ويضمن تعديلاً ناجحاً لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

ووضع تقرير نشرته “بلومبيرغ” الاسبوع الماضي، أربعة سيناريوهات وحلول للتعامل مع أزمة السيولة، وهي كما يلي:

تحديد سعر صرف لكل صفقة على حدة ضمن برنامج الطروحات الذي تتبعه الحكومة وتقديم خصومات على قيمة الأصول المحلية وتحديد سعر منفصل للصفقات.

وهناك احتمال بضخ وديعة خليجية بالبنك المركزي المصري، حيث ضخت دول خليجية العام الماضي ودائع بقيمة 13 مليار دولار، ثم عادت لتؤكد أن المساعدات الأخرى القادمة ستأتي عبر استثمارات تجلب عوائد.