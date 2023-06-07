أذون خزانة بـ 40 مليار جنيه طرحها البنك المركزي لتوفير السيولة

قامت وزارة المالية بالإعلان عن قبولها لـ341 عرضًا بقيمة 44.3 مليار جنيه، من إجمالي 459 عرضًا بقيمة 77 مليار جنيه وذلك خلال آخر عطاء لها ، بعد أن عرضت وزارة المالية أن يقوم البنك المركزي المصري ببيع ما يقرب من 39.5 مليار جنيه من خلال طرح أذون خزانة على أجلين الأول لمدة عام والثاني لمدة 6 أشهر.

وقد قام البنك المركزي المصري بطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، على أجلين لمدة 3 أشهر و 9 أشهر؛ ويهدف المركزي من هذا الطرح توفير السيولة اللازمة لتنفيذ احتياجات الوزارات والهيئات وذلك خلال موازنة العام المالي الجاري 2022/2023.

ومن المتعين أن يتم طرح العطاء الأول بقيمة 23 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، يستحق في 5 من شهر سبتمبر 2023، أما بالنسبة للعطاء الثاني فمن المتعين أن يكون بقيمة 17 مليار جنيه لأجل 273 يومًا يستحق في العام القادم 2024.

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ووصلت الفائدة المقبول لأجل عام إلى 23.9% كأعلى عائد و22% كأدنى عائد ومتوسط نحو 23.8%، فيما بلغ أعلى عائد أجل 6 أشهر نحو 23.99% ونحو 16% كأدنى عائد، فيما بلغ متوسط العائد 23.9%.

وتستهدف الحكومة المصرية عجز موازنة خلال العام المالي القادم 2023/2024 بقيمة 824 مليار جنيه بنسبة مئوية تصل لـ7%عن العام المالي السابق 2022/2023، الذي بلغ مستهدف عجز الموازنة فيه حوالي 558.2 مليار جنيه.

من المتعين أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه القادم، وهو الاجتماع الرابع للعام الجاري 2023 في الـ22 من شهر يونيو الجاري لحسم مصير أسعار الفائدة، التي تم تثبيتها عند نفس المستوى خلال اجتماعه السابق.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري تجتمع بشكل دوري خلال العام الجاري 2023، في المواعيد التالية:

22 من شهر يونيو.

3 من شهر أغسطس.

21 من شهر سبتمبر.

2 من شهر نوفمبر.

21 من شهر ديسمبر.

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