قرارات عاجلة من الحكومة بشأن الشركات الناشئة

تم عقد اجتماعًا وزاريًا جديدًا كان على رأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لبحث مقترحات تحفيز ودعم بيئة ريادة الأعمال في البلاد، وحضر فعاليات الاجتماع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الجهات المعنية.

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كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال فعاليات الاجتماع على اهتمام البلاد بملف دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، وشدد على أن هذا الملف يتطلب تحركات سريعة وعاجلة لتحفيز وتيسير إجراءات تأسيس الشركات الناشئة.

واكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اقتران هذا الملف بالعمل على التواصل لحوافز واضحة، بالإضافة للعمل على إيجاد إطار تنظيمي محدد للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، مع أهمية ادارج منصة إلكترونية لتأسيس الشركات الناشئة تعمل بكفاءة عالية، لتدريب وتأهيل المتعاملين مع راغبي تأسيس الشركات الناشئة على أعلى مستوى.

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