توقعات أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي القادم

قام بنك الكويت الوطني، بالتصريح عن توقعاته بشأن أن يستمر البنك المركزي المصري خلال العام المالي القادم في إتباع سياسات نقدية أكثر تيسيريه لخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل لـ 2% إضافية خلال العام المالي القادم 2024/ 2025.

كما قام بنك الكويت الوطني بإصدار تقرير رسمي، قال فيه أنه خلال اجتماع البنك المركزي المصري القادم، من المتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال العام المالي الجاري 2023/ 2024، ويرجع السبب في هذا التوقع للتراجع المتوقع لمعدلات التضخم الاقتصادي.

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وأوضح التقرير الصادر عن البنك، الصادر تحت عنوان، “نمو الاقتصاد المصري يتعرض للعديد من الضغوط وسط استمرار ضعف الجنيه”، أن البنك يتوقع خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري على الائتمان والخصم من نسبة 18.5% خلال الوقت الراهن لنسبة 14.75% بنهاية شهر يونيو لعام 2024.

إلى جانب هذا توقع البنك خلال تقريره، أن يتراجع معدلات التضخم الاقتصادي في مصر خلال العام المالي 2023/ 2023 لنسبة 22% بدلًا من نسبة 24%، على أن تواصل معدلات التضخم الاقتصادي تراجعها لمستوى 8% خلال العام المالي 2024/ 2025.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قد قام برفع الفائدة بنسبة 10% على مدار 14 شهرًا، كان أخرها رفع الفائدة بنسبة 2% خلال شهر مارس السابق 2023، قبل أن يتم تثبيتها في أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك.

توقعات بتراجع أسعار الفائدة في مصر

كما رجع المصرفي والاقتصادي عبدالسلام أبو ضيف، أن تشهد أسعار الفائدة على الحسابات والشهادات الادخارية تراجعًا مع بداية العام المالي القادم في ظل التوقعات بإمكانية خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.

وأضاف، أن متوسط تكلفة الأموال بالبنوك ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة القليلة السابقة بسبب إتاحة حسابات وشهادات بأسعار فائدة مرتفعة، ولفت إلى أن هذا يشكل عبء على عمليات الإقراض وعلى نتائج أعمال البنوك على حدًا سواء، فهذا الأمر ستؤدي لتسارع البنوك في خفض الفائدة في حالة بدء المركزي باتخاذ تلك الخطوة بشكل رسمي.

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