شعبة الذهب تعلن عن زيادة 10% في مصنعية الذهب بدءًا من الشهر القادم

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10% اعتبارًا من الشهر المقبل وتأتي هذه الزيادة استنادًا إلى بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية. وبدءًا من الشهر المقبل أيضًا ، ستُعتبر السبائك التي يزن وزنها 100 جرام أو أقل جزءًا من المشغولات الذهبية، وذلك وفقًا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برقم 94 لسنة 2023.

وأوضح هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب في بيان صادر اليوم أن هذه الزيادة تأتي ضمن بنود بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع مع مصلحة الضرائب، والتي تهدف إلى وضع أسس المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية. وأكد أن هذه الزيادة لن تؤثر على الأسعار أو تعتبر عبئًا على المستهلك، حيث لن تتجاوز قيمتها جنيهين كحد أقصى لجميع عيارات المشغولات الذهبية.

وفيما يتعلق بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن السبائك التي يزن وزنها 100 جرام أو أقل، أشار ميلاد إلى أن القرار يعتبر تلك السبائك جزءًا من المشغولات الذهبية، وبالتالي ستخضع للمعاملة الضريبية كمشغولات ذهبية. وكان القرار صادرًا بناءً على توضيح المصطلحات والتعريفات الخاصة بالذهب والمشغولات الذهبية والأصناف ذات الصلة، وتعديل الحد الأدنى لوزن السبائك التي تعتبر “خام” إلى 100 جرام.

وتعرّف القرار المشغولات الذهبية على أنها قطع معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 9 قراريط من الذهب النقي، في حين يشمل النصف المشغول أي منتج من معدن ثمين يتوافق مع العيارات القانونية ويخضع لعمليات التصنيع. وتُعرّف الأصناف غير المشغولة على أنها قطع تحتوي على معدن ثمين مُعَدّة للاستخدام في الأغراض الصناعية.

ويأتي قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين رقم 107 لسنة 2022، بهدف توضيح المصطلحات والتعريفات المتعلقة بمنتجات الذهب، سواء الخام أو المشغولات الذهبية أو النصف المشغولة وغير المشغولة.

وتم رفع الحد الأدنى لوزن السبائك المعتبرة “خام” من أونصة إلى 100 جرام، حيث يُعتبر السبائك التي تزن 100 جرام أو أقل جزءًا من المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية، وتُعامل ضريبيًا وفقًا لنفس قواعد المشغولات الأخرى.

وعلى سبيل التوضيح، يُعرف السبيكة بأنها قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة، وتزن أكثر من 100 جرام بغض النظر عن شكلها أو حجمها. ويُعرف المشغولات الذهبية بأنها قطع معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 9 قراريط من الذهب النقي. وتعتبر الأصناف غير المشغولة قطعًا تحتوي على معدن ثمين مُعَدّة للاستخدام في الأغراض الصناعية.

هذه الإجراءات والتعديلات تهدف إلى تنظيم وتنسيق قواعد الضرائب والمحاسبة الضريبية المتعلقة بتجارة المشغولات الذهبية وضمان الشفافية والعدالة في المعاملات المالية والضريبية المتعلقة بهذا القطاع.

تحركات سعر الذهب اليوم في مصر

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سعر الذهب اليوم في مصر.. محدث باستمرار

العيار الشراء البيع عيار 24 2577 2600 عيار 22 2362 2383 عيار 21 2255 2275 عيار 18 1933 1950 عيار 14 1503 1517 عيار 12 1289 1300 سعر الأوقية 80149 80860 الجنيه الذهب 18040 18200 كيلو الذهب 2577143 2600000

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سعر الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة

نعرف جميعنا قيمة الذهب ذلك المعدن الثمين الذي يحتل مكانة استثنائية في عالم الاستثمار والاقتصاد، فسعر الذهب ليس مجرد رقم، بل هو أداة تعكس الاستقرار الاقتصادي وتكشف عن التوجهات الاستثمارية، في هذا المقال سنقدم لكم تحليلًا لأسعار الذهب في مصر اليوم، وسنلقي نظرة عميقة على توقعات المستقبل.

يتأثر سعر الذهب بعدة عوامل مثيرة، مثل التوترات الجيوسياسية التي تلهب العالم، والتضخم الذي يهدد الاقتصادات، والطلب والعرض العالمي الذي يتذبذب، وقوة العملات الأخرى التي تتحدى، ومن المهم ألا ننسى تأثير التوقعات الاقتصادية على سعره، بما أن مصر تعتبر سوقًا رئيسية للذهب في منطقة الشرق الأوسط، فإن العوامل المحلية والعالمية تتعاطى معًا لتشكيل سعره المثير.

ووفقًا لآخر التقارير، يتمتع سعر الذهب في مصر اليوم ببعض الاستقرار الملموس مقارنة بالأوقات السابقة. لكن علينا أن نكون حذرين، فقد يتأثر السعر بتقلبات العرض والطلب العالمي على الذهب وتحركات الأسواق المالية العالمية. ولا ننسى أن الذهب يُعتبر ملاذًا آمنًا في الأوقات الاقتصادية الضعيفة، حيث يزيد الطلب عليه خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي.