تراجع أسعار الذهب اليوم في السعودية

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أسعار الذهب اليوم في السعودية

العيار السعر بالريال السعر بالدولار عيار 24 229.74 61.26 عيار 22 210.60 56.16 عيار 21 201.03 53.61 عيار 18 172.31 45.95 عيار 14 134.01 35.74 عيار 12 114.87 30.63 سعر الأوقية 7145 1905 الجنيه الذهب 1608 428.86 كيلو الذهب 229739 61264

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اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 22 يونيو 232.86 203.76 174.65 21يونيو 233.68 204.48 175.26 20يونيو 235.35 205.93 176.51 19يونيو 236.24 206.71 177.18 مصر 365

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