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أحدث أسعار العملات في السوق السوداء والبنوك في مصر

أماني محمدنشر في: 25 يونيو 2023 - 1:41ص / آخر تحديث: 25 يونيو 2023 - 1:43م
دقيقة واحدة
أحدث أسعار العملات في البنوك وسوق العملات في مصر
أحدث أسعار العملات في البنوك وسوق العملات في مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، بعد آخر قرار من البنك المركزي المصري طبقًا لتقارير خبراء مصرفيين يتابعون أحدث أسعار العملات في السوق السوداء والبنوك، لمعرفة مدى تأثرها بالقرارات والمبادرات التي أثرت على أسعار جميع العملات بها ومقارنتها بأسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك والسوق الرسمية، فما حدث في السوق السوداء في الفترة الأخيرة قد أجبر الكثير من تجار العملات بالسوق السوداء إلى إيقاف نشاطهم بها، حتى لا يتعرضوا لمزيد من الخسارة الأكيدة أو التعرض للغرامة المالية وفي بعض الأوقات السجن، لأن العمل في السوق السوداء هو عمل غير رسمي وضد قوانين الدولة، لذلك ننصح كل المتابعين بالبعد الشديد عن السوق السوداء أو أي طريق للسوق السوداء حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.

أحدث أسعار العملات في السوق السوداء في مصر

وفي هذا التقرير نستعرض أسعار العملات الأجنبية والعربية مثل سعر الدولار اليوم في مصر، وسعر اليورو اليوم في مصر، وسعر الريال السعودي اليوم في مصر، وسعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر، وسعر الدينار الأردني والليبي والكويتي والبحريني والتونسي والعراقي اليوم في مصر، وسعر الريال القطري والعماني اليوم في مصر، وسعر الدولار الكندي والأسترالي اليوم في مصر، وغيرهم من أسعار العملات الأجنبية والعربية الموجودة في البنوك والسوق السوداء طبقًا لتقارير الخبراء المصرفيين.

ولمعرفة أسعار العملات في السوق السوداء اضغط هنا أسعار سوق العملات طبقًا لتقرير خبراء مصرفيين

أسعار العملات في البنوك وسوق العملات طبقًا لتقرير خبراء مصرفيين

وسعر الريال القطري والعماني اليوم في مصر، وسعر الدولار الكندي والأسترالي اليوم في مصر، وغيرهم من أسعار العملات الأجنبية والعربية الموجودة في البنوك والسوق السوداء طبقًا لتقارير الخبراء المصرفيين، ولقد صرح الخبراء المصرفيين أن سعر الدولار في السوق السوداء قد وصل إلى 37.75 جنيه للشراء و 37.50 للبيع، و سعر اليورو في السوق السوداء قد وصل إلى 40.00جنيه للشراء و 40.5 للبيع.

سعر الدولار الآن في مصر.. أسعار الدولار في كل البنوك اليوم

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري طبقٌا للأسعار المعلن عنها من قبل البنك المركزي المصري

العملة شراءبيع
دولار أمريكي 30.841430.9386
يورو33.324233.4415
جنيه إسترليني38.995939.1311
فرنك سويسري34.165834.2772
100 ين ياباني22.029622.1037
ريال سعودي8.22288.2492
دينار كويتي100.3822100.7312
درهم إماراتي8.39598.4246
اليوان الصيني4.30854.3228
مصر365

أحدث أسعار العملات في السوق السوداء في مصر

العملةسعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي37.6038.00
اليورو الأوروبي40.5041.20
الريال السعودي9.8010.20
الجنيه الإسترليني47.1047.75
الدينار الكويتي121.50122.50
الدرهم الإماراتي9.7510.00
الريال القطري9.70
9.85
مصر 365

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أماني محمدنشر في: 25 يونيو 2023 - 1:41ص / آخر تحديث: 25 يونيو 2023 - 1:43م
دقيقة واحدة
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