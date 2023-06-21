أفضل طرق الربح عن طريق التجارة الالكترونية

أفضل طرق الربح وتعد أيضًا الطريقة الأمثل لتحقيق الكسب في الوقت الحاضر، خاصةً في ظل التطورات التكنولوجية الراهنة، هي التجارة الإلكترونية. من خلال معرفة أفضل موقع لإنشاء متجر إلكتروني، يمكنك البدء في استغلال فرص التجارة الإلكترونية لتحقيق الأرباح. ومع ذلك، يواجه بعض الأشخاص الراغبين في إنشاء متجر إلكتروني مشكلة عدم إتقان اللغة الإنجليزية ويبحثون عن أفضل موقع لإنشاء متجر إلكتروني. وسأقوم في هذا المقال بشرح أفضل موقع لإنشاء متجر إلكتروني.

أفضل طرق الربح عن طريق إنشاء متجر إلكتروني.

يتطلع العديد من الأشخاص إلى الوصول لأفضل طرق الربح وتحقيق أقصى استفادة من خلال الاستثمار في التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. وننصح في البداية باستخدام منصات المتاجر الإلكترونية الجاهزة وذلك لعدة أسباب، منها:

ــ أن منصات المتاجر الإلكترونية الجاهزة توفر بداية ميسرة وبأقل تكلفة. حيث لن يحتاج الشخص إلى دفع تكاليف عالية لإنشاء متجر إلكتروني.

ــ لن يحتاج الشخص للمعرفة الفنية العميقة أو الخبرة في البرمجة. فالمنصات الجاهزة توفر لوحة تحكم متكاملة تمكن الشخص من إضافة المنتجات وتتبع الأرباح والمبيعات ومراقبة المخزون، بالإضافة إلى توفير طرق دفع وشحن متعددة.

ــ أنه في حال رغبة الشخص في تغيير النشاط أو تركه، فإنه لن يتكبد خسائر مالية كبيرة نتيجة لتأسيس متجر إلكتروني من الصفر.

ــ تكلفة إنشاء متجر إلكتروني متكامل قد تكون باهظة، حيث قد تصل إلى 100 دولار شهريًا، وتبدأ الباقات الأساسية من 20 دولار أمريكي لإنشاء متجر إلكتروني كامل بنسبة 100٪. لذا، تعتبر التجارب المجانية المتاحة على المنصات الإلكترونية ذات الرسوم المنخفضة مفيدة لاختبار المياه قبل اتخاذ القرار بإنشاء متجر إلكتروني مستقل باستضافة خاصة.

نصائح هامة قبل إنشاء متجر إلكتروني للحصول على أفضل طرق الربح

قبل البدء في إنشاء متجر إلكتروني، هنا بعض النصائح المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار:

اختيار المنتجات المميزة:

حدد المنتجات التي تلبي احتياجات العديد من المستهلكين، مثل الأدوات التي تسهل الأعمال المنزلية أو الأعمال التجارية، أو المنتجات التي تثير اهتمام الجمهور.

استخدام قنوات التسويق المتنوعة:

يمكنك الترويج للمنتجات عبر قنوات التسويق المجانية أو المدفوعة، أو مزج بين الطريقتين. يعتبر استخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إنستجرام، وسناب شات أحد الوسائل الفعالة للترويج للمنتجات.

ربط المتجر بحسابات التواصل الاجتماعي:

يجب ربط المتجر الإلكتروني بحساباتك على منصات التواصل الاجتماعي لإظهار أن لديك متجر حقيقي وموثوق به.

توفير وثائق رسمية:

في حال قررت الاستمرار والعمل في مجال المتجر الإلكتروني، ينبغي توفير وثائق رسمية للمتجر. يمكنك تسجيل المتجر بشكل قانوني لزيادة ثقة المشترين.

تحديد سعر المنتج:

قم بتحديد سعر مناسب للمنتج الذي ترغب في بيعه لتكون قادرًا على المنافسة. قم بتسعير المنتج بطريقة صحيحة لزيادة فرص المبيعات.

البدء بعدد قليل من المنتجات:

يمكنك البدء ببيع 3 أو 4 منتجات فقط في البداية، ثم توسيع نطاق المنتجات بمرور الوقت بعد اكتساب الخبرة الكافية في مجال البيع عبر الإنترنت.

كتابة وصف احترافي:

قم بكتابة وصف احترافي للمنتجات الخاصة بك لجذب المستهلكين. يعد وصف المنتج بطريقة احترافية أحد العوامل الرئيسية لزيادة المبيعات وكسب ثقة المستهلكين.

للحصول على أفضل طرق الربح ننصح باستخدام أفضل المنصات لإنشاء متجر إلكتروني

هنا ستجد التفاصيل حول الأسعار والمميزات المتاحة في كل منصة. قد يتغير السعر وفقًا للاحتياجات الفردية لمشروعك ومتطلباتك الخاصة. لذلك، من الأفضل زيارة مواقع المنصات والتحقق من التفاصيل الحالية للأسعار والخطط.

WooCommerce:

يعتبر WooCommerce إضافة لنظام إدارة المحتوى WordPress، وهو مجاني ومفتوح المصدر. يمكنك تنزيل WooCommerce مجانًا وتثبيته على موقع الويب الخاص بك، ومع ذلك، قد تواجه تكاليف لاستضافة الموقع وشراء القوالب والإضافات الإضافية.

OpenCart:

تعتبر OpenCart منصة مفتوحة المصدر ومجانية لإنشاء متجر إلكتروني، يمكنك تنزيل وتثبيت OpenCart مجانًا، ومع ذلك، قد تحتاج إلى استكمال المتجر بقوالب وإضافات إضافية مدفوعة.

Volusion:

يقدم Volusion خطط مختلفة تبدأ من 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا (Personal)، ويتوفر أيضًا خيار Professional بـ 79 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وحزمة Business بـ 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وتوفر Volusion أيضًا خيارًا مخصصًا يتطلب الاتصال بفريق الدعم لتحديد التكلفة، تكاليف الاشتراك تشمل مجموعة واسعة من الميزات مثل استضافة آمنة وتصميم قوالب مخصصة.

Magento:

يعتبر Magento منصة قوية ومتطورة لإنشاء متجر إلكتروني، النسخة الأساسية (Magento Open Source) مجانية ومفتوحة المصدر، ولكن يتطلب إعدادها وتشغيلها خبرة تقنية متقدمة، بالإضافة إلى ذلك، يتوفر Magento Commerce (الإصدار المدفوع) بأسعار مختلفة تبدأ من 22,000 دولار أمريكي سنويًا، وتختلف التكلفة وفقًا للحجم والاحتياجات الخاصة بالمشروع.

BigCommerce:

يقدم BigCommerce خطط مختلفة تتناسب مع احتياجات الأعمال المختلفة. تبدأ الخطط من 29.95 دولار أمريكي شهريًا (Standard)، و79.95 دولار أمريكي شهريًا (Plus)، و249.95 دولار أمريكي شهريًا (Pro)، تشمل الخطط المدفوعة ميزات إضافية مثل عربات التسوق المتروكة وتقارير متقدمة وتحليلات الموقع، بالإضافة إلى ذلك، يتوفر خيار Enterprise الذي يحتاج إلى اتصال مباشر مع فريق BigCommerce لتحديد التكلفة الدقيقة.

Presta Shop:

تعتبر PrestaShop منصة مفتوحة المصدر ومجانية لإنشاء متجر إلكتروني، ومع ذلك، تحتاج إلى تأمين استضافة ذات جودة وقد تحتاج أيضًا إلى استكمالها بإضافات وقوالب مدفوعة لتخصيص المتجر تعتمد التكلفة على استضافة الموقع والمكونات الإضافية التي تحتاجها.. يمكن تحميل PrestaShop مجانًا من موقعها الرسمي.

Wix:

يقدم خطط مختلفة، بدءًا من 23 دولارًا شهريًا (Business Basic)، و27 دولارًا شهريًا (Business Unlimited)، و49 دولارًا شهريًا (Business VIP)، تشمل الخطط المدفوعة ميزات إضافية مثل التجارة الإلكترونية والدفع عبر الإنترنت.

Squarespace:

يقدم خططًا مختلفة، بدءًا من 26 دولارًا شهريًا (Business)، و40 دولارًا شهريًا (Basic Commerce)، و54 دولارًا شهريًا (Advanced Commerce)، تكاليف الاشتراك تشمل الاستضافة والقوالب ودعم العملاء.

3dcart:

يقدم خطط مختلفة، بدءًا من 19 دولارًا شهريًا (Startup)، و29 دولارًا شهريًا (Basic)، و79 دولارًا شهريًا (Plus)، تكاليف الاشتراك تشمل العديد من الميزات مثل إدارة المنتجات والتسويق وخيارات الدفع المتعددة.

Shopify:

يقدم باقات مختلفة، بدءًا من 29 دولارًا شهريًا (Basic Shopify)، و79 دولارًا شهريًا (Shopify)، و299 دولارًا شهريًا (Advanced Shopify)، يوفر Shopify تجربة مستخدم سهلة الاستخدام وقوالب متعددة وميزات شاملة.

Magento:

يوفر الإصدار المجاني Magento Community Edition، والذي يتطلب مستوى أعلى من المهارة التقنية للتخصيص والإدارة، وهناك أيضًا Magento Commerce Edition، وهي نسخة مدفوعة تبدأ من 22,000 دولارًا سنويًا.

يرجى ملاحظة أن التكلفة الإجمالية لإنشاء وتشغيل متجر إلكتروني قد تشمل تكاليف أخرى مثل الاستضافة، والنطاق، والتسويق، وتكاليف المحتوى والتطوير الإضافية.

بشكل عام، توفر معظم منصات التجارة الإلكترونية السابقة باقة مجانية في بداية الاشتراك لتمكين الأشخاص من تجربة المنصة قبل الاستثمار فيها. يمكن للتجربة المجانية أن تكون مفيدة جدًا لفهم فئة العملاء المستهدفة واستكشاف المميزات المتاحة لأصحاب المتاجر الإلكترونية قبل اتخاذ القرار بشأن الباقات المدفوعة. يتوفر أيضًا موارد تعليمية وإرشادية على هذه المنصات لمساعدة الأشخاص الراغبين في البدء في مجال التجارة الإلكترونية على استخدام المنصات بأفضل طريقة ممكنة واستغلالها بشكل كامل.