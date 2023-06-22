دعم دولي ضخم للمشروعات الصغيرة في مصر، حيث صرح أوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة، أن بلاده ستقدم ما يقرب من 110 آلاف دولار لدعم المشروعات الصغيرة في مصر، وتأتي تلك الخطوة ضمن برنامج منح المساعدات اليابانية الأهلية الأساسية وأمن الإنسان، وأكد السفير الياباني أن التعاون بين بلاده وبين مصر لا يتم من أجل مصلحة البلدين فحسب، بل لمصلحة القارة الإفريقية باعتبار مصر هي البوابة الأساسية للقارة.

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دعم دولي ضخم للمشروعات الصغيرة في مصر

وصرح السفير الياباني بالقاهرة، أنه سيتم خلال العام القادم 2024 إقامة احتفال بذكرى مرور 30 عام على تطبيق تلك المنحة، وسيتم هذا الاحتفال بحضور المنظمات الغير ربحية التي حصلت بالفعل على الدعم المادي أو غيره، أو المنظمات التي تحتاج للدعم.

وكما أعرب السفير الياباني عن أشادته بالدور المقدم من قبل الجمعية في مجال تعزيز الوعي البيئي والاهتمام بقضايا التنمية المستدامة، وأشاد أيضًا بدور الإعلام في رفع الوعي والعمل على نشر أسس التربية البيئية وحماية البيئة وأنشطة التنمية المختلفة.

كما تناول اللقاء مع السفير الياباني بالقاهرة استعراض أبرز وأهم مجالات التعاون بين البلدين لدعم خطط التنمية المستدامة التي تقوم بها مصر من خلال العمل على زيادة الوعي باستراتيجية مصر 2050، كما تم استعراض المشروعات الضخمة التي تقوم بها اليابان في مصر في مجالات التنمية المستدامة والبيئة.

وأوضح السفير الياباني، أنه خلال الوقت الراهن يتم إجراء الأبحاث بشأن استخدام مادة تجعل البلاستيك يتحلل بصورة طبيعية مع مرور الوقت، وأوضح أن تلك المادة لا يمكن أن يتم تصنيعها في اليابان لأنها تستخرج من النخيل المتوافر في مصر وغير متوفر في اليابان، لهذا يتم إجراء الأبحاث العلمية لتطوير تلك المادة في مصر.

اليابان والأمم المتحدة تتعاونان لدعم الأنشطة الاقتصادية صديقة البيئة في مصر

كما أعلن السفير الياباني بالقاهرة بمناسبة الاحتفال اليوم العالمي للبيئة، أن اليابان تتعاون مع الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل تقديم أوجه الدعم للأنشطة الاقتصادية المستدامة وصديقة للبيئة في مصر، حيث تقوم بتقديم الدعم الفني والعمل على تعزيز التبادل والتفاعل بين أصحاب المصلحة، بالتركيز على المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة فقط ويتم التخلص منها.

كما أعرب السفير الياباني عن أشادته بالتعاون مع وزارة البيئة في مصر، وأكد أن البيئة من أنجح مجالات التعاون بين اليابان ومصر على مرور السنوات القليلة السابقة، وشدد على حرص اليابان على استمرار هذا التعاون المثمر بين البلدين، خصوصًا في مجال الحد من المخلفات البلاستيكية والتكنولوجيا المتطورة في مجال معالجة المخلفات والعمل على توفير بدائل صديقة للبيئة مثل استخدام الأكياس قابلة للتحلل وكذلك تقليل ضرر البلاستيك على البيئة البحرية.

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