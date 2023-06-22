التموين تكشف حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر

التموين تكشف حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في البلاد، حيث صرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين عن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في البلاد، وأكد أن القمح يكفي لمدة 6 أشهر، وأوضح أن حجم توريد القمح المحلي سجل منذ بداية الموسم إلى الوقت الراهن ما يقرب من 3.630 مليون طن من القمح، وأشار إلى أن موسم توريد القمح سيستمر لنهاية شهر أغسطس القادم 2023.

جاءت تلك التصريحات من وزير التموين على هامش وضع حجر الأساسي بمنطقتين لوجستيتين بمحافظة كفر الشيخ على مساحة تصل لـ 22 فدان باستثمارات سجلت 6 مليار جنيه، ورافق وزير التموين في تلك الجولة وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ووزيرة الدولة للهجرة السفيرة سها جندي، ومحافظ كفر الشيخ، ومحافظ الغربية.

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التموين تكشف حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في البلاد

كما كشف وزير التموين عن حجم الاحتياطي الاستيراتيجي من السلع الأساسية في البلاد، ومنها الزيت حيث أكد أن احتياطي الزيت يكفي لمدة 4 أشهر، واحتياطي الأرز يصل لـ 3.3 شهر، وأوضح أن مومسم الحصاد الجديد للأرز سيكون خلال شهر سبتمبر القادم 2023.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم في البلاد التي تعد من السلع الأساسية يكفي لمدة 3.3 شهر، فيما يسجل احتياطي البلاد من الدواجن ما يقرب من 7 أشهر بعد استيراد كمية 25 ألف طن خلال الفترة السابقة.

تذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين في إقامة المشروعات اللوجستية في البلاد

وشدد الوزير على تذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين في تنفيذ المشروعات الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية في البلاد، والعمل على التوسع في كافة الأنشطة التجارية الكبرى.

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فرص استثمارية عديدة في تلك المحافظات

أعلن وزير التموين، عن طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات السابقة، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية بشأن إنشاء مناطق لوجستية وخدمية وترفيهيه، بهدف توفير السلع الأساسية الغذائية وغيرها من السلع الأخرى، وتتضمن المناطق اللوجستينة إقامة مراكز تجارية متعددة الأنشطة وتحتوي على مخازن استراتيجية مما يساهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الفاقد والهدر منها.

وأوضح الوزير، أن تكاليف النقل تمثل نسبة تتراوح ما بين 10% و15% من إجمالي السعر النهائي للمنتج، وإن إنشاء مناطق لوجستية تجارية ومنافذ بيع وتوزيع سيعمل على تقليل تكاليف النقل، مما ينعكس بشكل إيجابي على سعر المنتج النهائي لصالح المستهلك.

الفترة السابقة شهدت طرح فرص استثمارية حقيقية

من جانبه، صرح الدكتو إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز طرح بالفعل العديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية على مدار الـ 5سنوات الماضية، وأضاف أنه جارى العمل على تنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع.

وأشار إلى أن تلك المشروعات وصلت لأكثر من 26 مشروعًا باستثمارات تتجاوز الـ 60 مليار جنيه مصري، وتضمنت تلك المشروعات إقامة مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، بالإضافة لإقامة مخازن استراتيجية بما يعمل على يغطية أكثر من 63%؜ من محافظات جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن أهم ما يميز تلك المشروعات أنها كثيفة العمالة والاستثمارات، حيث تعمل على توفير فرص عمل كبيرة لأبناء تلك المحافظات، كما أنها تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين، وكذلك العمل على إثراء ثقافة التسوق والتبضع في تلك المحافظات، إلى جانب تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمات والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.

ولفت إلى أن تلك المشروعات التجارية تتضمن مشروعات تجارية للجملة والنصف جملة وتجارة التجزئة التي تعمل على رفع المساهمة هذا القطاع في الإنتاج المحلي، وشدد على أن الأنشطة التجارية الداخلية تساهم بنسبة لا تقل عن 22% من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي للبلاد، فهذا الاقتصاد واعد يتميز بالتنوع من حيث توفير تجارة النصف جملة والجملة والتجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة وكذلك الصناعات التحويلية مثل التعبئة والفرز والتغليف فهذا القطاع يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية التي تعمل على توفير فرص عمل عظيمة على مستوى محافظات الجمهورية.

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