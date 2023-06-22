أزمة في الصرافات تتفاقم بسبب الريال السعودي

سبب تفاقم أزمة تدبير الريال السعودي في الصرافات، صرحت العديد من المصادر المسؤولة بشركات الصرافة عن أزمة نقص النقد الأجنبي بشكل عام، وأكدوا على ظهور أزمة جديدة تلوح في الآفق وهي أزمة تدبير الريال السعودي في الصرافات التي زادت حدتها مع ارتفاع الطلب على شراء الريال السعودي، فما سبب تفاقم أزمة تدبير الريال السعودي في الصرافات، هذا ما سيوضحه موقع مصر 365 خلال هذا التقرير.

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سبب تفاقم أزمة تدبير الريال السعودي في الصرافات

وأكدت بعض المصادر، أن سبب تفاقم أزمة تدبير الريال السعودي في الصرافات هي زيادة الطلب على شرائه بسبب اقترات موسم الحج 2023، وأوضحت تلك المصادر أن حصيلة تنازلات العملاء عن الريال السعودي تراجعت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري بسبب زيادة نشاط السوق الموازي “السوق السوداء” وتجار العملة خارج وداخل البلاد الذين يقومون بالاستحواذ على تحويلات المصريين العاملين بالخارج حيث يباع بسعر زيادة جنيهين عن السعر الرسمي في البنوك الرسمية.

سعر صرف الريال السعودي الآن في مصر

يتم تداول الريال السعودي في البنوك الرسمية العاملة بسوق الصرافة المصري عند مستوى يصل لـ 8.20 جنيه للشراء، ويصل سعر البيع لمستوى 8.25 جنيه.

وأوضحت المصادر المسؤولة في الصرافات، أن فروع الشركات تعمل على تدبر الريال السعودي للعملاء بغرض السفر تبعًا للحدود المتاحة في كل فرع وحجم الطلبات المتقدمة، ولا يبتعد حجم التدبيرات من الريال السعودي في الكثير من الأحين بفروع الشركات ما بين 500 ريال إلى 1000 ريال سعودي للعميل الواحد، ويمكن أن يزيد عن تلك الحدود على حسب وفرة العملة المتاحة في الشركة.

وأضافوا، أن العديد من شركات الصرافة تعرض على العملاء القيام باستبدال طلباتهم من تدبير العملة السعودية “الريال السعودي” بعملة أجنبيه أخرى مثل الدولار الأمريكي، أو العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” باعتبارها من العملات المقبولة دوليًا بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي وهو حل لاقى استجابة كبيرة من العملاء.

وأوضحوا، أن حجم تنازلات العملاء من الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو” يفوق حجم المعروض من العملات العربية مثل الريال السعودي أو الدرهم الإماراتي بسبب تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

شروط تدبير شركات الصرافة للريال السعودي للمواطنين

صرحت شركات الصرافة عن بعض الشروط من أجل تدبير الريال السعودي للمواطنين، ومن أهمها:

تقديم العميل الأوراق الدالة على السفر قبل تدبير الريال السعودي أو النقد الأجنبي للتأكد من حاجته لتوفير العملة.

كتوفير تذكرة الطيران.

أو توفير تأشيرة سفر.

أو تقديم جواز السفر.

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