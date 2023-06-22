توقعات بارتفاع جديد لسعر الدولار في البنوك بنهاية 2023

توقع صعود الدولار لـ37 جنيه بنهاية 2023، حيث أعلنت إدارة البحوث في دويتشه بنك، عن توقعها بانخفاض جديد بسعر صرف الجنيه المصري بنهاية العام الجاري 2023، ليرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه ليصل لمستوى 37 جنيه مقابل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الوقت الراهن الذي يسجل حوالي 31 جنيه بالبنوك.

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توقع صعود الدولار لـ37 جنيه بنهاية 2023

جاءت تلك التصريحات عن دويتشه بنك خلال أحدث تقرير صادر عنه، حيث نص تقرير البنك على التالي، “نحافظ على توقعاتنا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار بمنتصف العام الجاري 2023، البالغة 31 جنيهًا مصريًا للدولار، والتي اقتربت خلال الوقت الراهن من تحقيقها، ونراجع توقعاتنا لنهاية العام الجاري 2023 حيث سيصل سعر الدولار لمستوى 37 جنيهًا مصريًا مما يعكس احتمالية حدوث المزيد من ضعف للعملة المصرية المحلية بالنصف الثاني من العام الجاري 2023”.

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تصريحات الرئيسي السيسي بشأن استبعاد تعويم إضافي للجنيه

يأتي توقع دويتشه بنك بشأن صعود الدولار، على الرغم من تصريحات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي منذ أيام قليلة بشأن استبعاد إجراء تعويم إضافي للجنيه المصري خلال الفترة الراهنة مما سيترتب عليه استبعاد تحريك سعر الصرف من جديد.

جاءتك تلك التصريحات من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب الذي تم إقامته في الإسكندرية قبل أيام قليلة، حيث أعلن الرئيس، “كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فلا”.

النقد الدولي يتأخر في المراجعة الأولى لبرنامج التعاون مع مصر

تأخرت المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي لبرنامج التعاون مع مصر في إجراء الإصلاح الاقتصادي، الي تضمن تمويلًا تصل قيمته لـ 3 مليارات دولار، والتي كانت من المفترض أن تتم تلك المراجعة خلال شهر مارس السابق 2023.

ويأتي هذا التأخير في إشارة دالة على بطء مصر في إجراءات بعض الإصلاحات الاقتصادية مثل تنفيذ برنامج بيع بعض الأصول، أو التحول لمرونة بسعر الصرف بشكل مستدام، بهدف جذب تدفقات من النقد الأجنبي، حيث كانت تستهدف الحكومة جذب 2 مليار دولار من بيع بعض الأصول قبل نهاية شهر يونيو الجاري 2023.

فعلي الرغم من توقعات بنك دويتشه بإجراء تعديل إضافي لسعر صرف الجنيه المصري، فإنه يعتقد أن إجراء أي تخفيض لقيمة العملة المحلية ليس الأداة الصحيحة بحسب ما جاء في تقرير البنك، وأقترح البنك أنه بدلًا من خفض الجنيه المصري يجب أن يتحول التركيز لمعالجة جذور المشكلة ألا وهي رصيد الدين المحلي للبلاد.

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