إجراءات هامة من صندوق النقد بشأن العملات الرقمية

كشفت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، عن عمل الصندوق على إنشاء منصة العملات الرقمية خاضعة للبنوك المركزية في أقرب وقت.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي في مؤتمر شاركت فيه بنوك مركزية أفريقية في الرباط بالمغرب، إن عمل الصندوق على إنشاء منصة العملات الرقمية خاضعة للبنوك يأتي لتيسير التعاملات بين الدول.

منصة العملات الرقمية من صندوق النقد الدولي

وقالت جورجيفا، إن العملات الرقمية الخاضعة للبنوك المركزية يجب ألا تكون مقترحات وطنية متفرقة، لكي تتتسم بكفاءة أكبر ونزاهة، مشددة على ضرورة وجود أنظمة تربط البلدان فنحن بحاجة إليها، وفق قولها.

فوائد منصة العملات الرقمية

وقالت إننا نعمل على تصور عن منصة عالمية لـ العملات الرقمية التابعة للبنوك المركزية.

ويريد صندوق النقد الدولي من البنوك المركزية، وفقا لما قالته كريستالينا جورجيفا، الاتفاق على إطار عمل تنظيمي مشترك العملات الرقمية قابلة للتبادل عبر العالم، لافتة إلى أن الخلاف حول وجود منصة مشتركة وعدم الاتفاق حولها من جانب بعض الدول قد يخلق فراغا ستملؤه على الأرجح العملات المشفرة.

وتعتبر العملات الرقمية للبنوك المركزية هي عملة خاضعة للبنك المركزي، في المقابل لا تضخع العملات المشفرة لأي إشراف من البنوك المركزية.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن هناك 114 بنكا مركزيا في مرحلة ما من استكشاف العملات الرقمية موضحة أنه في حال تطوير الدول للعملات الرقمية للبنوك المركزية للاستخدام المحلي فقط، فإننا بذلك لا نستفيد من كامل قدرتها.

ومن المتوقع أن تساعد عملات البنوك المركزية الرقمية، في تعزيز الشمول المالي وخفض كلفة التحويلات، مشيرة إلى أن تكلفة تحويل الأموال بلغت نحو 44 مليار دولار سنويا.