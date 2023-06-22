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بالصور.. طرح عملة الـ20 جنيه البلاستيكية في البنوك

مميزات العملات البلاستيكية

محمد عبد الحميدنشر في: 22 يونيو 2023 - 5:17ص / آخر تحديث: 22 يونيو 2023 - 5:18ص
دقيقة واحدة
طرح ال20 جنيه البلاستيكية
طرح ال20 جنيه البلاستيكية

كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، عن انتهاء البنك من توزيع 5 ملايين وحدة من أول إصدار لفئة 20 جنيها البلاستيكية المصنوعة من مادة “بوليمر” على البنوك اليوم.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن المركزي وزع حصص البنوك من الـ 20 جنيها البلاستيكية لإتاحتها أمام كافة العملاء للتداول خلال الأيام المقبلة.

طرح الـ20 جنيه البلاستيكية

وأكد المصدر المسئول في البنك المركزي، أن الـ 20 جنيها البلاستيكية التي تم طباعتها في مطبعة العاصمة الإدارية الجديدة سيتم تداولها مع مثيلتها الورقية ولن يتم توقف الورقية.

ويتميز تصميم فئة الـ20 جنيهًا البلاستيكية، بوجود صورة لمسجد محمد على، وهو أحد المساجد الأثرية الهامة والشهيرة بالقاهرة، ومن أحد أبرز المعالم السياحية والأثرية المصرية، كما طبع عليها الإدار الجديد صورة الملكة كليوباترا، والعجلة الحربية الفرعونية.

وتتجه الدولة إلى طرح العملات البلاستيكية نظرا لطول عمرها الافتراضي، وأنها ليست سريعة التلف أو التشوه، وصعوبة تزويرها، فضلا عن أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة، ومقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات.

صورة رسمية للـ 20 جنيها البلاستيكية
صورة رسمية للـ 20 جنيها البلاستيكية 1

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محمد عبد الحميدنشر في: 22 يونيو 2023 - 5:17ص / آخر تحديث: 22 يونيو 2023 - 5:18ص
دقيقة واحدة
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