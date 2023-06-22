أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي يستبدل عملته بالدولار

أكبر مقترض من النقد الدولي يستبدل عملته بالدولار، حيث شهدت عملة الأرجنتين المحلية التي تعد من أكبر الدول المقترضة من صندوق النقد الدولي حالة من التراجعات الحادة خلال السنوات القليلة السابقة، حيث أصبح “البيزو” الأرجنتيني من أسوأ عملات العالم من حيث الأداء بين عملات الأسواق الناشئة.

وتقدم عالم اقتصاد من الأرجنتين ومرشح الرئاسة وعضو الكونجرس خافيير ميلي، بمقترح في هذا الصدد بإنهاء أزمة البيزو الأرجنتيني بصورة نهائية، وذلك من خلال تبني الأرجنتين للدولار الأمريكي بشكل رسمي من أجل القضاء على التضخم الاقتصادي الذي وصل لخانة المئات خلال الفترة الراهنة.

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أكبر مقترض من النقد الدولي يستبدل عملته بالدولار

تعد الأرجنتين أكبر مقترض من النقد الدولي، وتشير البيانات والتقارير الرسمية الحديثة أن معركة البيزو الأرجنتيني مازالت خسارة، فتلك العملة معرضة للانهيار التام مما يترتب عليه إفلاس البنك المركزي الأرجنتيني، حيث تعاني البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة خلال السنوات السابقة، تبعًا للتصريحات الرسمية التي أعلنت عنها وكالة “بلومبرج”.

وما زاد بالفعل من أزمة عملة الأرجنتين، إنفاق البلاد كافة احتياطياتها الدولية السائلة، بالإضافة لإنفاق ما يقدر بـ مليار دولار أخرى، مما زاد بالفعل من مخاطر انهيار العملة المحلية لمواجهة أزمة الاقتصادية الراهنة وحماية عملتها من السقوط الوشيك.

وبدون توافر النقود السائلة والاحتياطات النقدية في البلاد، ستكون المدة المتبقية للحكومة الأرجنتينية للاستمرار في الدفاع عن البيزو من الانهيار الشامل قليلة للغاية، كما سيؤدي هذا لخفض قيمة العملة وتأجيج التضخم الاقتصادي بنسبة مئوية تصل لـ 104%.

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إلغاء العملة المحلية بالأرجنيتن أكبر مقترص من النقد الدولي

في حالة فوز المرشح الرئاسي بالأرجنتين خافيير ميلي، سيكون عليه تنفيذ وعودة، وستصبح البلاد أكبر اقتصاد يتجه إلى الدولرة في العالم، تبعًا للتصريحات التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي، حيث يبلغ الناتج الإجمالي المحلي للأرجنتين ما يقرب من 5 أضعاف نظيرة الإكوادوري، والذي يعد الأكبر بين 7 دول ذات سيادة تبنت الدولرة.

وصرحت عالمة الاقتصاد وأستاذة المالية المرشحة لعضوية الكونجرس ديانا موندينو، أن الدولرة ستحدث بالفعل، حيث أن المواطنين الأرجنتينيون يدخرون أموالهم بالدولار، ويرفعون حجم معاملاتهم المالية بالدولار.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن المرشح الرئاسي خافيير ميلي، أعلن عن تبنيه خطة الدولرة، التي تقدم بها المصرفي والاقتصادي الشهير في بنك سالومون براذرز الاستثماري في نيويورك إميليو أوكامبو.

جبال من الديون لصندوق النقد الدولي عند الأرجنيتن

انتقادات لاذعة تقدم بها مجموعة من الاقتصاديون لصندوق النقد الدولي، حيث يرون أن برامج النقد الدولي هي أفضل طريقة من أجل إعاقة معدلات النمو وغرق الدول تحت جبال من الديون، كما حذروا من ارتفاع معدلات التضخم بأسعار الغذاء في الأرجنتين.

حيث سجلت معدلات التضخم بأسعار الغذاء بالأرجنيتن ما يقرب من 115% تبعًا للتصريحات الرسمية التي أعلن عنها البنك لدولي، ولكن الأرجنيتن ليس الأعلى من حيث معدل التضخم بأسعار المواد الغذائية ولكن تأتي لبنان بأعلى القائمة بنسبة تضخم تصل لـ 352%.

يتمثل الحل الوحيد لإنقاذ العملة المحلية بالأرجنتين هو التصويت في الانتخابات الرئاسية للسياسي والاقتصادي خافيير ميلي، وإتباع سياسة الدولرة لتحويل النظام المالي بالبلاد لاستخدام الدولار.

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