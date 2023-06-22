نقيب الفلاحين يكشف عن أسعار الأضاحي واللحوم قبيل عيد الأضحى

يكثر الإقبال على شراء اللحوم والتساؤل عن أسعارها في تلك الفترة خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك، حيث يحرص العديد من المسلمين على شراء الأضاحي المختلفة من الخروف و الجاموس والعجول والجمال.

ويواجه المضحون والمستهلكون في هذا العام أزمة ارتفاع أسعار اللحوم والأضاحي نظرا لارتفاع أسعار الأعلاف.

أسعار اللحوم

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار اللحوم بتخفيضات تصل إلى 30% وأسعار الأضاحي 2023.

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 230 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يصل إلى 300 جنيه.

وتتراوح أسعار اللحوم التشادية، بين 140 و160 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم المجمدة من الكندوز بين 150 و180جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الضاني إلى 185 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 260 – 300 جنيه للكيلو.

تراوحت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 300 و340 جنيهًا.

وحول تلك الأسعار، قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إنه على عشاق أكل طاجن الفتة باللحمة الضاني أن يبدأوا في الإدخار خلال الأيام الحالية تمهيدًا لشراء طلبات الطاجن الذي قد يتعدي الـ 1000 جنيه

وأوضح عبدالرحمن، أن طاجن الفتة باللحمة يحتاج من أجل تحضيره إلى اثنين كيلو لحمة بمتوسط سعر يصل إلى 700 جنيه وكيلو أرز بـ35 جنيه، وطماطم وثوم وفلفل وسمن وزيت وخبز محمص وبصل وجزر وملح وخل وبهارات ومستلزمات أخرى بقرابة 300 جنيه.

أسعار الأضاحي

وقال نقيب الفلاحين، إن كيلو كيلو لحم الضاني (قائم) وصل إلى 150 جنيه ويباع لحم الضاني في محلات الجزارة بنحو 350 جنيه للكيلو .

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن الحكومة بذلت جهود كبيرة للحد من ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية وخاصة اللحوم الحمراء، وعملت على استيراد كميات كبيرة من اللحوم الحية والمذبوحة لضبط الأسواق، بجانب الإفراج عن كميات كبيرة من مستلزمات الاعلاف، وهو ما أدى إلى تراجع أسعار الأعلاف خلال الأيام الحالية بالمقارنة بالأيام السابقة، وفق حسين.

وأشار أبو صدام، إلى تراجع أسعار المواشي الحية بنحو 2000 جنيه للرأس الواحدة وانخفضت أسعار اللحم البقري القائم إلى 135 جنيه للكيلو، وانخفضت أسعار لحوم الجاموس القائم من 130 جنيه الي 120 جنيه للكيلو.

وتيسيرا على المواطنين ولحفاظ على سلامتهم، طالب نقيب الفلاحين، الراغبين في الأضحية في موسم عيد الأضحى 2023 أن يتجهوا إلى المجازر الحكومية لأنها اكثر أمان وتتأكد من عدم اصابة الأضحية بأية أمراض قد لا تظهر للمضحي في المظهر الخارجي للأضحية بالإضافة الي تجنب التلوث البيئي.