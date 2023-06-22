ضربة موجعة لسعر الدولار في السوق السوداء

السوق السوداء يتلقى ضربة موجعة بعد تعافي الجنيه، حيث سيطرت حالة من الانهيار على سعر الدولار في السوق السوداء، قبيل اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة، حيث تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل كبير وملحوظ.

السوق السوداء يتلقى ضربة موجعة بعد تعافي الجنيه

يعد السوق السوداء في مصر من الظواهر الاقتصادية المنتشرة خلال الفترة الراهنة، والتي تؤثر بشكل سلبي على أداء الاقتصاد المصري، حيث يتم تداول العملات بها بشكل غير قانوني.

ويزيد الإقبال على شراء سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر، حيث يتم شراء وبيع الدولار بسعر أعلى من سعر الصرف بالسوق الرسمي، مما يؤدي لزيادة الطلب عليه وتراجع قيمة العملة المحلية “الجنيه”، وتحاول الحكومة مكافحة السوق السوداء من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات مثل زيادة المعروض من العملات الأجنبية بالسوق الرسمي وتقليل الإجراءات الحكومية والضرائب وتشديد المراقبة على السوق السوداء.

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سعر الدولار في السوق السوداء الآن

انهار سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه، حيث تراجع سعره من 39 جنيه للدولار الواحد لـ 37 جنيه، ومن الممكن أن يتراجع خلال الأيام القليلة القادمة، بسبب مخاوف بعض المواطنين من قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم المقرر إقامته يوم الخميس الموافق الـ 22 من شهر يونيو القادم 2023.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالسوق الرسمي حيث استقر متوسط سعر الصرف ما بين 30.75 جنيه للبيع، والشراء عند مستوى 30.85 جنيه.

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري، للشراء 30.84 جنيه، وللبيع 30.96 جنيه.

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر للشراء عند مستوى 30.75 جنيه، وللبيع 30.85 جنيه.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنك التجاري الدولي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 30.95 جنيه.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ببنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه، وسجل سعر البيع 30.95 جنيه.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ببنك التعمير والإسكان عند مستوى 30.85 جنيه، وسجل سعر البيع 30.95 جنيه.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بمصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.85 جنيه، وسجل سعر البيع 30.95 جنيه.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ببنك الكويت الوطني عند مستوى 30.85 جنيه، وسجل سعر البيع 30.95 جنيه.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنك العربي الإفريقي الدولي عند مستوى 30.85 جنيه، وسجل سعر البيع 30.95 جنيه.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ببنك البركة الإسلامي عند مستوى 30.85 جنيه، وسجل سعر البيع 30.95 جنيه.

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