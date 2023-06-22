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أسعار سيارة دونج فينج أيولوس E70 برو الكهربائية موديل 2023 في مصر

مواصفات السيارة الكهربائية دونج فنج اى

محمد عبد الحميدنشر في: 22 يونيو 2023 - 4:52ص / آخر تحديث: 22 يونيو 2023 - 4:52ص
دقيقة واحدة
أسعار سيارة دونج فينج أيولوس E70 برو الكهربائية موديل 2023 في مصر
أسعار سيارة دونج فينج أيولوس E70 برو الكهربائية موديل 2023 في مصر

يهتم الناس بمعرفة ما يتعلق بالسيارات الكهربائية التي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة بين المصريين، لما تقدمة من تكنولوجيا متطورة، ولتميزها في توفير استهلاك الوقود بعد ارتفاعه مؤخرا عدة مرات.

ومن ضمن السيارات الكهربائية، سيارة دونج فنج E70 برو موديل 2023، والتي تعتبر واحدة من أبرز السيارات الكهربائية داخل السوق المصري، ويتم تقديمها بفئة واحدة مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان.

وفي السطور التالية، نعرض مواصفات وأسعار سيارة دونج فينج أيولوس E70 برو الكهربائية موديل 2023 في مصر. 

مميزات ومواصفات السيارة الكهربائية دونج فنج اي

تتميز السيارة دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 بتصميم خارجي مختلف مبهر للكثيرين.

تتمتع السيارة بمصابيح عدوانية المظهر بالناحية الأمامية، وجنوط رياضية، كما يوجد بالسيارة الكهربائية مرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، ومصد أمامي بلمسات عصرية، ومكابح مانعة للانغلاق، وكاميرا لسهولة التحكم، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية.

ويوجد بالسيارة الكهربائية مكيف هواء اوتوماتيكي، ونظام صوتي ترفيهي، بجانب شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط وتدعم التطبيقات الذكية أيضاً.

ويصل زمن تسارع السيارة الكهربائية، من وضع السكون وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة إلى 9.5 ثانية، ومن ضمن مميزاتها سرعتها القصوى التي تقدر بنحو 210 كيلومتر/ساعة، حيث تتمتع بمحرك بقوة 160 حصان، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات اوتوماتيكي.

أسعار سيارة دونج فينج أيولوس E70 برو الكهربائية موديل 2023 في مصر

تقدم السيارة الكهربائية المسماة دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 من فئة واحدة، بسعر رسمي يصل إلى نحو 955 ألف جنيه.

أسعار سيارة دونج فينج أيولوس E70 برو الكهربائية موديل 2023 في مصر

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محمد عبد الحميدنشر في: 22 يونيو 2023 - 4:52ص / آخر تحديث: 22 يونيو 2023 - 4:52ص
دقيقة واحدة
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