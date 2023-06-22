هل سيؤثر حدث تقسيم بيتكوين ولايتكوين على BEASTS؟

العالم الرقمي للعملات المشفرة يشهد ترقبًا شديدًا حيث يقترب حدث تقسيم بيتكوين ولايتكوين. من المتوقع أن تكون هذه الأحداث المنتظرة بلوغها تأثيرًا كبيرًا على سعر وقيمة سوق العملتين. في هذا المقال، سنتناول أحداث تقسيم بيتكوين (BTC) ولايتكوين (LTC) وندرس التأثيرات المحتملة التي يمكن أن تكون لها على Caged Beasts (BEASTS) ، وهو مشروع جديد ومثير في مجال العملات المشفرة يحظى بفرصة للاستفادة من هذا الحدث لصالح مجتمعه.

اتجاه صاعد في الصنع

خضع بيتكوين (BTC) لثلاثة أحداث تقسيم منذ بدايته. تشير البيانات التاريخية إلى أن كل حدث تقسيم أدى إلى ارتفاع كبير في السعر. على سبيل المثال، بعد حدث التقسيم في عام 2020، ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 688٪ خلال الأيام التالية 546 يومًا، ووصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق قدره 67,594 دولارًا. بالمثل، شهدت حدث التقسيم في عام 2016 ارتفاعًا هائلاً بنسبة 2,824٪، مع ذروة في السعر قدرها 19,065 دولارًا. بناءً على هذه البيانات، يتوقع معظم المحللين ارتفاعًا قبل وبعد حدث التقسيم في عام 2024، مع توقعات الأسعار الأساسية تشير إلى هدف قدره 100,000 دولار بحلول نهاية عام 2023. لقد لفتت هذه التوقعات انتباه خبراء الصناعة، حيث توقع بعضهم أهدافًا أكثر تطرفًا مثل 149,000 أو 160,000 دولار. حدث تقسيم بيتكوين هو عامل حافز للنمو المحتمل وفرصة جذابة للمستثمرين، ليس فقط مع بيتكوين ولكن أيضًا مع صناعة العملات المشفرة بشكل أوسع.

الندرة وإنشاء القيمة

على غرار بيتكوين، يحمل حدث تقسيم لايتكوين (LTC) أهمية كبيرة ويهدف إلى السيطرة على التضخم وخلق الندرة. عند حدوث التقسيم، سيشهد منقبو لايتكوين تقليصًا في مكافآتهم من 12.5 LTC إلى 6.25 LTC لجهود التعدين نفسها. يؤدي هذا التقليل في معدل العرض إلى زيادة الندرة، مما يدفع في نهاية المطاف إلى زيادة الطلب من المستثمرين وربما ينتج عنه ارتفاع في سعر لايتكوين. النية وراء هذا الحدث هو إنشاء رمز قيم مع مرور الوقت من خلال تقييد عدد اللايتكوين الجديدة المدخلة في التداول. يعتبر حدث تقسيم لايتكوين آلية لتحفيز المنقبين وتعزيز بيئة سوق تدعم نمو الرمز على المدى الطويل!

عملة Caged Beasts وتقسيم BTC: ما الصلة؟

في حين أنها لا تزال في مراحلها المبكرة، يتميز Caged Beasts ($BEASTS) بتأكيده على التواصل مع المجتمع والشفافية. لإظهار التزامه، خطط الفريق لإقفال 75٪ من الأموال المجمعة حتى تاريخ الإصدار. يتم منح حق الملكية لكل مستثمر على رمز BEASTS، مما يخلق شعورًا بالتمكين ويعزز التمركز. تمثل الشخصيات الرمزية لهذه العملة الرمزية المذكورة صورة جيش من الوحوش الغاضبة والقوية، والتي تمثل الجمهور العام ونضالنا من أجل الاستقلال المالي. مع تقدم المشروع، سيتم إدخال عملات جديدة، مما يعزز قيمة الرمز مع مرور الوقت. نظرًا لشعبية بيتكوين (BTC) ولايتكوين (LTC) وأهميتهما، فإنه من المرجح جدًا أن أحداث تقسيمهما يمكن أن تشكل سوقًا صاعدًا، مما يؤثر على العملات الأخرى أيضًا. مع انطلاقة Caged Beasts في سوق العملات الميمية، يعتقد المحللون أن هذا الرمز سيستفيد تقريبًا بالتأكيد من هذا التأثير الموجب.

من المتوقع أن تكون أحداث تقسيم بيتكوين ولايتكوين القادمة لها تأثير كبير على سوق العملات المشفرة. تشير البيانات التاريخية إلى أن تقسيمات بيتكوين تسببت في ارتفاعات كبيرة في الأسعار، في حين يهدف تقسيم لايتكوين إلى خلق الندرة والقيمة. في هذا السياق، يبرز Caged Beasts بتركيزه على التواصل مع المجتمع والشفافية. مع وجود إمكانية حدوث تأثير إيجابي من تقسيمات العملات، فإن Caged Beasts موجودة في موقع جيد للتفوق في سوق العملات المشفرة وتوفر العديد من القنوات لنشر أخبارها عبر تويتر وتليجرام.