الكيلو بـ300 جنيه.. لحوم النعام بديلاً للحوم الحمراء

أسعار لحوم النعام، قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن بعض الجزارين يتجهون في الفترة الحالية، إلى إدخال لحم النعام ضمن المنتجات التي يبيعونها بجانب اللحوم الحمراء.

ويأتي هذا الاتجاه من قبل الجزارين وفق قول عبدالباسط، بسبب انخفاض أسعار لحوم النعام عن أسعار اللحم الكندوز البلدي.

لحوم النعام تشهد إقبالا

وقال نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن النعام يتم ذبحه في مجازر متخصصة، ومعظمها موجود بمناطق ساحلية، وهو ما يصعب الأمر على الجزارين لنقل لحم النعام للمحلات بدون تلف وبمصاريف إضافية.

وتتراوح أسعار لحوم النعام وفق عبدالباسط، بين 250 و300 جنيه باختلاف القطعيات، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 350 و400 جنيه.

وفي ذات الصدد، أشار محمود عاطف، رئيس قسم النعام بمركز البحوث الزراعية، إلى زيادة الإقبال على شراء لحم النعام في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء البقري مما جعل السعر متقاربا، لافتا إلى أن سعر كيلو لحم النعام أقل نسبيا من سعر كيلو اللحم البقري.

أسعار لحوم النعام

وأضاف رئيس قسم النعام بمركز البحوث الزراعية، في تصريحات صحفية، أن سعر كيلو لحم النعام يتراوح بين 300 جنيه و320 جنيها، وهو سعر أقل من اللحوم البقري البلدي مما جعل بعض المستهلكين يتجهون لشرائه.

وقال عاطف، إن النعام يتميز بالعديد من الفوائد الصحية جراء تناوله، كما أنه سريع الطهو كالموزة والاستيكن وسعرهم أعلى من قطعيات الفخذ والصدر، مشيرا إلى أن طعم لحم النعام مقارب لطعم اللحوم الحمراء بل يفضل الكثير مذاقه عن مذاق اللحوم البقري.

ويصل سعر كيلو النعام قائم إلى نحو 105 جنيهات، ويتراوح وزن النعامة التي عمرها 11 شهرا بين 90 و100 كيلو، بينما تعطي لحما صافيا بين 40 و50 كيلوجراما.

أماكن شراء لحوم النعام

وقال رئيس قسم النعام بمركز البحوث الزراعية، إن النعام يتم ذبحه داخل مجازر مخصصة له، ويختم بنفس ختم اللحوم الحمراء لضمان سلامته، ويمكن شرائه من منافذ المزارع أو من خلال تجار اشترت من المزارع أو من خلال صفحات الإنترنت أو من الهايبر ماركت.

وأشار عاطف، إلى صعوبة الاعتماد على لحوم النعام وترك اللحوم الحمراء، وذلك نظرا لعدم توافر كميات كبيرة من النعام داخل مصر.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء سجلت ارتفاعا كبيرا في الأسواق خلال الأسابيع الماضية، بسبب ارتفاع أسعار المواشي البلدية هذا العام بأكثر من 100% في الكيلو القائم، نتيجة لارتفاع الأعلاف ونقص المعروض من الماشية.