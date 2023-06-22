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تراجع ملحوظ لسعر الدولار أمام الجنيه في العقود الآجلة

محمد عبد الحميدنشر في: 22 يونيو 2023 - 4:39ص / آخر تحديث: 22 يونيو 2023 - 4:39ص
دقيقة واحدة
تراجع ملحوظ لسعر الدولار أمام الجنيه في العقود الآجلة
تراجع ملحوظ لسعر الدولار أمام الجنيه في العقود الآجلة

سجل سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظا أمام الجنيه المصري بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم خلال الأيام الماضية، وفقًا لبيانات بلومبرج.

وذكرت الوكالة أن سعر الدولار تراجع إلى مستوى 40 جنيه لأجل 12 شهرًا الأسبوع الماضي، ثم ارتفع بشكل طفيف أمام الجنيه إلى 41 بتعاملات يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو الجاري.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في العقود الآجلة

يأتي تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في العقود الآجلة بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الإسكندرية، بشأن عدم حدوث تخفيض جديد بالجنيه أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الحالية.

الرئيس السيسي يستبعد حدوث تعويم

 وقال الرئيس السيسي، في حديثه خلال مؤتمر الشباب، إنه من المستبعد خفض قيمة العملة مرة أخرى قريبا، وقال إن تلك الخطوة من شأنها أن تضر بالأمن القومي والمواطنين وكل ما يضر المواطن فلا، وفق قوله.

كما يتزامن حدوث ذلك مع وجود مؤشرات إيجابية بشأن إيرادات مصر من النقد الأجنبي وزيادتها، حيث أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة حققت أعلى إيراد سنوي مالي وصل إلى نحو 9.4 مليار دولار.

ووفق أحدث بيانات للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم – أجل 12 شهرًا – فسجل الجنيه مستويات الـ 41.18 أمام الدولار، وذلك بعد أن تخطت الـ 45 جنيه للدولار الواحد منذ أسابيع.

يذكر أن مصر خفضت قيمة الجنيه حوالي 50% منذ فبراير 2022 بعدما أدت الحرب الأوكرانية إلى تخارج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.

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محمد عبد الحميدنشر في: 22 يونيو 2023 - 4:39ص / آخر تحديث: 22 يونيو 2023 - 4:39ص
دقيقة واحدة
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