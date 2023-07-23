حقيقة ارتفاع سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

يتساءل الجميع خلال الفترة الحالية عن حقيقة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء في مصر، وعن السبب الحقيقي وراء الانخفاض الكبير الذي يحدث في أسعار الذهب والأسباب وراء التحركات المضطربة في سعر الدولار والذهب في هذا الوقت، فهل حقًا السبب هو قرب حدوث تعويم جديد للجنيه؟، ولهذا قام بعض من المسؤولين العاملين بشركات الصرافة بالإجابة عن هذا السؤال كما أنهم عملوا على توضيح السبب وراء ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء قائلين، أن الإقبال على شراء الدولار واليورو، قد ارتفع كثيرًا خاصةً خلال الأيام الماضية، والسبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو رغبة الكثير في السفر للخارج لقضاء الإجازات، وأيضًا رغبة عدد كبير في سداد المصروفات الدراسية لأبنائهم الطلبة خارج مصر، وأيضًا زادت نسبة الإقبال بسبب موسم الحج، الذي بدأ مع سفر العديد من الحجاج إلى أراضي المملكة العربية السعودية، وانخفاض قوي في أسعار الذهب مع حدوث ارتفاع في مؤشر الدولار أمام العملات.

توقعات ارتفاع سعر الدولار في السوق

كما أن الخبراء يتوقعون ارتفاع سعر الدولار مرة أخرى، خلال الفترة القادمة وذلك بعد ارتفاع مؤشر الدولار بسبب تصريحات أعضاء الفيدرالي بعد صدور محضر الفيدرالي الخاص باجتماعه السابق خلال شهر يونيو والذي تم فيه تثبيت أسعار الفائدة بعد أن كان من المتوقع أن يتم رفع الفائدة خلال هذا الاجتماع.

وأضاف مسئولي شركات الصرافة التي تمتلك انتشارا كبيرًا في مصر، أن عجز شركات الصرافة على تلبية كافة طلبات العملاء بالكميات المطلوبة للسفر خارج مصر بسبب محدودية المعروض، أدى إلى وصول سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 39 جنيها بعدما سجل تراجعا عن هذا المستوى إلى 38 جنيها أو أقل الفترة الماضية.

سعر الدولار في السوق السوداء

وقال اثنان من مسؤولي شركات الصرافة، في تصريحات صحفية سابقة، إن سعر الدولار في السوق السوداء سجل تراجعا طفيفا من أعلى نقطة وصل لها 40.5 جنيه بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استبعاد خفض جديد للجنيه مرة أخرى في الفترة الحالية تيسيرا على المواطنين ولعدم إلحاق الضرر بهم.

شركات الصرافة تشترط تقديم أوراق السفر

وأضافت المصادر في تصريحاتها، أن شركات الصرافة تشترط توافر بعض المواصفات لبيع العملة للمواطنين، وهي تقديم الشخص للأوراق الدالة على السفر وفق الحدود المتاحة داخل كل فرع من شركات الصرافة، وتتراوح التدبيرات في الشركات بين 200 دولار إلى ألف دولار أو أكثر حسب المعروض وحجم الطلبات.

وذكرت مصادر ذات خبرة في القطاع المصرفي في وقت سابق، إن انطلاق موسم أداء فريضة الحج كان سبب تفاقم الأزمة على شراء الريال السعودي بسبب زيادة الطلب عليه مقابل نقص المعروض من تنازلات العملاء، وهو ما أدى إلى استبدال طلبات العملاء بتدبير عملة أخرى لهم مثل الدولار وهو ما سينعكس على سعره في السوق السوداء خاصة.