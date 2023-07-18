أخبار الاقتصاد

روسيا وراء نهاية سيطرة سعر الدولار على الاقتصاد

هبة حسننشر في: 18 يوليو 2023 - 2:09م / آخر تحديث: 18 يوليو 2023 - 2:11م
دقيقة واحدة
نهاية سعر الدولار
نهاية سعر الدولار

صرح المدير التنفيذي لروسيا بصندوق النقد الدولي أليكسي موزين في بيان له، عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بخلق وضع اقتصادي صعب، أدى إلى دفع جميع الدول في كل أنحاء العالم للبحث عن بدائل للدولار الأمريكي حتى تفقد أمريكا السيطرة على العالم عندما يفقد الدولار قوته وبالتالي تكون نهاية سعر الدولار وتسقط معه الضربة القاضية و الناهية لسيطرة أمريكا على الاقتصاد.

نهاية سعر الدولار

ولقد صرح أليكسي موزين “أن الأمريكيون بأنفسهم قاموا بخلق مسار للبحث عن بدائل للدولار الأمريكي، ونحن نرى خلال الوقت الراهن كيف يحدث كل شيء”، وذلك تبعًا للتصريحات التي نسبتها إلى موزين الوكالة الروسية “سبوتنيك”، وأضاف، ” من الواضح أن هذا لا يحدث في لحظة واحدة، ولكن العملية بدأت بشكل فعلي”.

وأكد أن السبب الرئيسي للدور الذي يلعبه سعر الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي كعملة احتياطية ووسيلة رئيسية للدفع والادخار هو في الأساس بسبب عدم وجود بدائل له، وأشار، “بالطبع، ليس هذا هو العامل الرئيسي الوحيد، بل تعد القوة العسكرية الأمريكية عامل مهم أيضًا، وتلعب دور في حماية الدولار، إلى جانب حجم الاقتصاد الأمريكي والقطاع المالي من العوامل الرئيسية أيضًا، ولكن لا يزال الشيء الرئيسي هو ببساطة عدم وجود بدائل”.

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هبة حسننشر في: 18 يوليو 2023 - 2:09م / آخر تحديث: 18 يوليو 2023 - 2:11م
دقيقة واحدة
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