سيارات مستعملة في السعودية بنظام القسط والكاش وخصومات ضخمة
يوجد العديد من السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية وهي متاحة للبيع بنظام الكاش والتقسيط وتصل الخصومات عليها لأكثر من 30 ألف ريال على كافة الموديلات الحديثة مثل تويوتا وفورد وسوبارو.
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كما أنه يوجد سيارات مستعملة في السعودية والتي تكون قد قطعت مسافات قليلة كما أنها اقتصادية للغاية، وتتميز بأسعارها المنخفضة وحالتها الممتازة.
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فمعظم هذه الموديلات لم تتعرض لأي خدوش، وتأتي بهيكل ومحرك سليم تمامًا. نقدم لكم مواصفات وأسعار أفضل الطرازات بأسعار معقولة تلبي احتياجات المستخدم السعودي من حيث الراحة والأمان وسلاسة القيادة. بالإضافة إلى ذلك، فإذا كنت تبحث عن سيارة مستعملة في السعودية وبحالة جيدة يمكنك الاختيار من هذه السيارات كما يمكنك فحص السيارة بواسطة خبير متخصص لمعرفة ما إذا كانت قد تم صيانتها أو تجديدها.
سيارات مستعملة في السعودية قسط وكاش
يقدم سوق السيارات سيارات مستعملة في السعودية من أحدث الموديلات التي تتمتع بالعديد من المزايا. ونحن نذكر لكم أسعار الموديلات المستعملة لهيونداي إلنترا ورينو دستر وشانجان السفن وغيرها، وفي حال وجود أي عيوب في تلك السيارات، سيتم ذكرها أيضًا، كما يمكنكم التواصل مع أصحاب تلك السيارات في حال رغبتكم في الشراء ومعرفة المزيد من التفاصيل حول نظام الدفع وموعد المعاينة.
سيارات مستعملة معتمدة في السعودية
سيارة مستعملة هيونداي إلنترا 2020
متاح سيارة هيونداي إلنترا في مدينة الخبر من المالك مباشرةً بأقل تكلفة وسعر متميز 85 ألف ريال فالممشي بالسيارة 46 ألف كيلو متر فقط، والسيارة بها دفع أمامي كما أن لها لون رصاصي مميز، السيارة بحالة ممتازة ومازالت فالضمان.
مميزات سيارة هيونداي إلنترا
تكييف
مدخل AUX/Audio
بلوتوث
مشغل أسطوانات
مصابيح الضباب
الدخول بدون مفتاح
سنتر لوك
عجلة قيادة معززة آليا
نوافذ كهربائية
راديو
دعم MP3
سيارة رينو داستر 2019
متاح سيارة رينو داستر بالقادسية في الرياض بسعر متميز 38 ألف ريال والممشي بالسيارة 85 ألف كيلو متر، والسيارة بلون برتقالي استثنائي، وسعة المحرك 1600، وبها مثبت سرعة وزجاج أمامي كهربائي وخلفي يدوي، كما أن بها مقاعد قماش تشغيل مفتاح مكيف يدوي فتح الأبواب بالريموت وتحكم مقاعد يدوى وتحتوي Echo توفير الوقود، والمقاعد الخلفية قابلة للطي.
مميزات سيارة رينو داستر
Airbags
مانع الحركة
ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال
عجلة احتياطية
قفل مركزي
مقاعد قماش
مقاعد خلفية قابلة للطي
مقود كهربائي
منفضة رماد للسجائر
تحكم الصوت على عجلة القيادة
مدخل aux
بلوتوث
مشغل أقراص ليزرية (CD)
مكيف يدوي
إم بي 3
راديو
مدخل USB
سيارة مستعملة شانجان السفن 2020
متاح في القادسية في الرياض سيارة شانجان السفن موديل 2020 مستعملة وبحالة جيدة، بسعر منافس لنفس الفئة والحالة وهو 25 ألف ريال، والممشي بالسيارة هو 62 ألف كيلو متر، ولونها رمادي مميز، وبها محرك 1.5 لتر 4 سلندر، وبها دفع أمامي وناقل حركة أتوماتيك 105حصان ومصابيح هالوجين.
مميزات سيارة مستعملة شانجان السفن 2020
ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق
Airbags
إنذار لمنع السرقة
فرامل قرصية – أمامي فقط
توزيع قوة الفرملة إلكترونيًا EBD
مانع الحركة
أجهزة استشعار الاصطفاف أمامي و خلفي
كاميرا خلفية
أحزمة أمان أمامي فقط
إدارة أسطوانة متغير (VCM)
مسند للذراع في الوسط
قفل مركزي
مقاعد جلد
مقود كهربائي
المصابيح الأمامية LED
نوافد كهربائية – أمامية و خلفية
مزيل الضباب للنافذة الخلفية
مصابيح خلفية نصف LED
عادم واحد
عجلات – خلائطية