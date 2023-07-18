يوجد العديد من السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية وهي متاحة للبيع بنظام الكاش والتقسيط وتصل الخصومات عليها لأكثر من 30 ألف ريال على كافة الموديلات الحديثة مثل تويوتا وفورد وسوبارو.

كما أنه يوجد سيارات مستعملة في السعودية والتي تكون قد قطعت مسافات قليلة كما أنها اقتصادية للغاية، وتتميز بأسعارها المنخفضة وحالتها الممتازة.

فمعظم هذه الموديلات لم تتعرض لأي خدوش، وتأتي بهيكل ومحرك سليم تمامًا. نقدم لكم مواصفات وأسعار أفضل الطرازات بأسعار معقولة تلبي احتياجات المستخدم السعودي من حيث الراحة والأمان وسلاسة القيادة. بالإضافة إلى ذلك، فإذا كنت تبحث عن سيارة مستعملة في السعودية وبحالة جيدة يمكنك الاختيار من هذه السيارات كما يمكنك فحص السيارة بواسطة خبير متخصص لمعرفة ما إذا كانت قد تم صيانتها أو تجديدها.

سيارات مستعملة في السعودية قسط وكاش

يقدم سوق السيارات سيارات مستعملة في السعودية من أحدث الموديلات التي تتمتع بالعديد من المزايا. ونحن نذكر لكم أسعار الموديلات المستعملة لهيونداي إلنترا ورينو دستر وشانجان السفن وغيرها، وفي حال وجود أي عيوب في تلك السيارات، سيتم ذكرها أيضًا، كما يمكنكم التواصل مع أصحاب تلك السيارات في حال رغبتكم في الشراء ومعرفة المزيد من التفاصيل حول نظام الدفع وموعد المعاينة.

سيارات مستعملة معتمدة في السعودية

سيارة مستعملة هيونداي إلنترا 2020

متاح سيارة هيونداي إلنترا في مدينة الخبر من المالك مباشرةً بأقل تكلفة وسعر متميز 85 ألف ريال فالممشي بالسيارة 46 ألف كيلو متر فقط، والسيارة بها دفع أمامي كما أن لها لون رصاصي مميز، السيارة بحالة ممتازة ومازالت فالضمان.

مميزات سيارة هيونداي إلنترا

تكييف

مدخل AUX/Audio

بلوتوث

مشغل أسطوانات

مصابيح الضباب

الدخول بدون مفتاح

سنتر لوك

عجلة قيادة معززة آليا

نوافذ كهربائية

راديو

دعم MP3

سيارة رينو داستر 2019

متاح سيارة رينو داستر بالقادسية في الرياض بسعر متميز 38 ألف ريال والممشي بالسيارة 85 ألف كيلو متر، والسيارة بلون برتقالي استثنائي، وسعة المحرك 1600، وبها مثبت سرعة وزجاج أمامي كهربائي وخلفي يدوي، كما أن بها مقاعد قماش تشغيل مفتاح مكيف يدوي فتح الأبواب بالريموت وتحكم مقاعد يدوى وتحتوي Echo توفير الوقود، والمقاعد الخلفية قابلة للطي.

مميزات سيارة رينو داستر

Airbags

مانع الحركة

ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال

عجلة احتياطية قفل مركزي

مقاعد قماش

مقاعد خلفية قابلة للطي

مقود كهربائي منفضة رماد للسجائر

تحكم الصوت على عجلة القيادة

مدخل aux

بلوتوث

مشغل أقراص ليزرية (CD)



مكيف يدوي

إم بي 3

راديو

مدخل USB سيارة مستعملة شانجان السفن 2020

متاح في القادسية في الرياض سيارة شانجان السفن موديل 2020 مستعملة وبحالة جيدة، بسعر منافس لنفس الفئة والحالة وهو 25 ألف ريال، والممشي بالسيارة هو 62 ألف كيلو متر، ولونها رمادي مميز، وبها محرك 1.5 لتر 4 سلندر، وبها دفع أمامي وناقل حركة أتوماتيك 105حصان ومصابيح هالوجين.

مميزات سيارة مستعملة شانجان السفن 2020

ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق

Airbags

إنذار لمنع السرقة

فرامل قرصية – أمامي فقط

توزيع قوة الفرملة إلكترونيًا EBD

مانع الحركة

أجهزة استشعار الاصطفاف أمامي و خلفي

كاميرا خلفية

أحزمة أمان أمامي فقط

إدارة أسطوانة متغير (VCM)

مسند للذراع في الوسط

قفل مركزي

مقاعد جلد

مقود كهربائي

المصابيح الأمامية LED

نوافد كهربائية – أمامية و خلفية

مزيل الضباب للنافذة الخلفية

مصابيح خلفية نصف LED

عادم واحد

عجلات – خلائطية