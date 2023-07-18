بشرة خير لموظفي الحكومة.. موعد مرتبات شهر يوليو 2023 وصرف 3 زيادات هذا العام للموظفين

لقد صدر بيان من وزارة المالية تم الإعلان فيه عن صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للموظفين بدءًا من يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023، ووفقًا لبيان وزارة الماليةسوف تستمر عملية صرف المرتبات حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023 خلال الشهر الحالي.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو الأحد 23 يوليو 2023: اليوم الأول

إن مواعيد صرف المرتبات ترتبط بدرجات وأقسام العاملين في الدولة ويتم تقسيم مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 على عدة أيام، ففي اليوم الأول، يتم صرف المرتبات للعاملين في وزارات ومديريات الثقافة، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العامة، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة، الإسكان والمرافق، ومديريات التضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية والقوى العاملة والشؤون الصحية والطرق والنقل.

موعد مرتبات شهر يوليو الأحد 23 يوليو 2023: اليوم الثاني

أما في اليوم الثاني، يتم صرف المرتبات للعاملين في الهيئات الحكومية المستقلة مثل الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

زيادات الحد الادنى للأجور في إبريل الماضي.

يجب الإشارة أيضًا إلى أن الحكومة قد حددت الحد الأدنى للأجور بدءًا من مرتبات شهر أبريل 2023 حسب الدرجات الوظيفية المختلفة. فمثلاً، يبلغ الحد الأدنى للأجور في الدرجة الوظيفية الممتازة 10500 جنيه، في حين يبلغ الحد الأدنى في الدرجة الوظيفية العالية 8500 جنيه. وهكذا، حسب درجات الوظائف المختلفة التي تصل إلى الدرجة الوظيفية السادسة بقيمة 3500 جنيه.

زيادات استثنائية حصل عليها موظفو الدولة في 2023

تُطبق الحكومة زيادة المرتبات لعام 2023 كجزء من العلاوة الدورية، ويتم صرفها مع بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو، لكن صدر قرار للرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم موعد صرف العلاوة في شهر إبريل الماضي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لتخفيف الأثر الاقتصادي على المواطنين.

ولموظفي الدولة المنتظرين لترقية جديدة في شهر يوليو الجاري، سيتحصل الموظفين المستحقين للتريقة على 3 علاوات في عام 2023 خلافًا لعلاوتين لباقي فئات الموظفين.

حيث زادت مرتباتهم 3 مرات خلال العام الجاري، الأولى بقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف زيادة استثنائية قدرها 1000 جنيه لكل العاملين بالدولة في إبريل الماضي، والثانية كانت العلاوة الدورية التي طبقت أيضًا في إبريل الماضي مبكرًا عن موعدها، وبلغت نسبتها 8% من الراتب، أما الزيادة الثالثة فيتم تصرفها بعد إجراء حركة الترقيات وتعديل الروابط تبعًا للرتبة الوظيفية الجديدة.

صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2023

أخيرًا، يجب الإشارة إلى أنه تم تخصيص شهر يوليو لصرف مكافأة الامتحانات للمعلمين والإداريين والعاملين في نظام الامتحانات لعام 2023، وتأتي هذه المكافأة كتقدير للجهود المبذولة خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023. ستتم عملية صرف المكافأة مع صرف مرتبات شهر يوليو، وستكون متاحة للمعلمين والإداريين في المدارس الحكومية والخاصة.

وبهذا، تبدأ عملية صرف مرتبات يوليو 2023 لموظفي الحكومة في مصر في الفترة من 23 يوليو حتى 27 يوليو، حيث يتمكن الموظفون من سحب رواتبهم بسهولة ويسر عبر ماكينات الصراف الآلي المتوفرة في جميع أنحاء البلاد.