أخبار الاقتصاد

الدولار يتراجع من جديد أمام قوة اليورو وتأثير الفيدرالي.. فهل سيواصل تراجعه؟

إدارة الأخبارنشر في: 18 يوليو 2023 - 4:12م / آخر تحديث: 18 يوليو 2023 - 4:12م
دقيقة واحدة
الدولار يتراجع من جديد أمام قوة اليورو وتأثير الفيدرالي.. فهل سيواصل تراجعه؟
الدولار يتراجع من جديد أمام قوة اليورو وتأثير الفيدرالي.. فهل سيواصل تراجعه؟

شهد سعر الدولار الأمريكي انخفاضًا في ساعات التداول الأوروبية اليوم الثلاثاء، حيث تداول بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من عام، وجاء ذلك بعد أن بدأ المتداولون في التفكير في انتهاء دورة التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

في الساعة 14:00 بتوقيت مصر، سجل مؤشر الدولار 99.400 أمام سلة من العملات الأجنبية، بتراجع قدره 0.13%، وتأتي هذه الانخفاضات في ظل تصريحات أعضاء في البنك المركزي الأوروبي، التي تشير إلى استمرار سياسة التشديد النقدي هناك، مما دفع زوج اليورو/دولار للارتفاع بنسبة 0.13%.

وعلى الرغم من ذلك، يظل الدولار مستقرًا فوق مستوى 99.400 الذي سجله في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2022.

وتتوقع الأسواق بشكل متزايد أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه المقبل، ولكن يركز المتداولون على نهاية دورة التشديد الحالية للبنك، وجاءت تقارير أسعار المستهلك الأمريكية في الأسبوع الماضي بأقل زيادة سنوية منذ أكثر من عامين، مما ساهم في تسجيل الدولار أداءً سلبيًا في الأسبوع، حيث انخفض بأكثر من 2% مقابل منافسيه الرئيسيين.

وتنتظر الأسواق الآن صدور بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي الأمريكية، المقررة لاحقًا اليوم، للحصول على مزيد من الأدلة بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي والمسار المحتمل لأسعار الفائدة.

ومن المتوقع تحسن قراءة مبيعات التجزئة لشهر يونيو وزيادة نمو الإنتاج الصناعي في نفس الشهر، مما يشير إلى تحسن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي.

وعلى صعيد آخر، يتوقع أن يستمر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا في تشديد سياستهما النقدية. ارتفع زوج اليورو/دولار بنسبة 0.2% إلى 1.1252، دون تحقيق أعلى مستوى جديد في 17 شهرًا بقليل. وارتفع زوج الجنيه الاسترليني/دولار بنسبة 0.1% إلى 1.3089، وهو قريب من قمته في الأسبوع الماضي عند 1.3144، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022.

ومن جهة أخرى، تراجع زوج الين الياباني/دولار بنسبة 0.3% إلى 138.37 قبل اجتماع بنك اليابان المركزي في الأسبوع المقبل. وارتفع زوج الدولار الأسترالي/دولار أمريكي بنسبة 0.1% إلى 0.6823، مستعيدًا بعض الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة.

واستقر زوج اليوان الصيني/دولار أمريكي عند 7.1716، بعد تسجيل خسائر كبيرة يوم الاثنين، حيث ينتظر المتداولون اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز من جانب بنك الشعب الصيني في الأشهر المقبلة.

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إدارة الأخبارنشر في: 18 يوليو 2023 - 4:12م / آخر تحديث: 18 يوليو 2023 - 4:12م
دقيقة واحدة
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