أسعار الذهب في الصاغة الآن.. سعر الذهب اليوم في مصر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣، حيث استقر سعر الذهب في محلات الصاغة كعادته خلال الفترة الماضية، في ظل تغيرات عالمية مستمرة تؤثر على سوق الذهب في مصر والعالم.

في هذا التقرير سنقوم بعرض كافة المعلومات عن أسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة لكل من يهتم بشراء وبيع المعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 24 في جمهورية مصر العربية اليوم 2446 جنيهًا للشراء و 2457 جنيهًا للبيع.

سجلت أسعار المعدن الأصفر عيار 22 اليوم 2242 جنيهًا للشراء و 2252 جنيهًا للبيع.

سجل سعر عيار 21 في مصر اليوم 2140 جنيهًا للشراء و 2150 جنيهًا للبيع.

سجلت أسعار الذهب عيار 18 اليوم 1834 جنيهًا للشراء و 1843 جنيهًا للبيع.

سجلت أسعار الذهب عيار 14 في مصر اليوم 1427 جنيهًا للشراء و 1433 جنيهًا للبيع.

سجلت أسعار الذهب عيار 12 في جمهورية مصر العربية اليوم 1223 جنيهًا للشراء و 1229 جنيهًا للبيع.

سجلت أسعار الأوقية اليوم 76062 جنيهًا للشراء و 76417 جنيهًا للبيع.

سجلت أسعار الجنيه الذهب في مصر اليوم 17120 جنيهًا للشراء و 17200 جنيهًا للبيع.

سجلت أسعار كيلو الذهب اليوم 2445714 جنيهًا للشراء و 2457143 جنيهًا للبيع.

جدول سعر الذهب اليوم