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أسعار الذهب في الصاغة الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 30 يوليو 2023

الأرشيفنشر في: 30 يوليو 2023 - 5:27ص / آخر تحديث: 30 يوليو 2023 - 5:27ص
دقيقة واحدة
سعر الذهب اليوم في مصر.. أسعار الذهب الآن بالجنية والدولار
سعر الذهب اليوم في مصر.. أسعار الذهب الآن بالجنية والدولار

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣، حيث استقر سعر الذهب في محلات الصاغة كعادته خلال الفترة الماضية، في ظل تغيرات عالمية مستمرة تؤثر على سوق الذهب في مصر والعالم.

في هذا التقرير سنقوم بعرض كافة المعلومات عن أسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة لكل من يهتم بشراء وبيع المعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 24 في جمهورية مصر العربية اليوم 2446 جنيهًا للشراء و 2457 جنيهًا للبيع.

سجلت أسعار المعدن الأصفر عيار 22 اليوم 2242 جنيهًا للشراء و 2252 جنيهًا للبيع.

سجل سعر عيار 21 في مصر اليوم 2140 جنيهًا للشراء و 2150 جنيهًا للبيع.

سجلت أسعار الذهب عيار 18 اليوم 1834 جنيهًا للشراء و 1843 جنيهًا للبيع.

سجلت أسعار الذهب عيار 14 في مصر اليوم 1427 جنيهًا للشراء و 1433 جنيهًا للبيع.

سجلت أسعار الذهب عيار 12 في جمهورية مصر العربية اليوم 1223 جنيهًا للشراء و 1229 جنيهًا للبيع.

سجلت أسعار الأوقية اليوم 76062 جنيهًا للشراء و 76417 جنيهًا للبيع.

سجلت أسعار الجنيه الذهب في مصر اليوم 17120 جنيهًا للشراء و 17200 جنيهًا للبيع.

سجلت أسعار كيلو الذهب اليوم 2445714 جنيهًا للشراء و 2457143 جنيهًا للبيع.

جدول سعر الذهب اليوم

العيارالشراءالبيع
عيار 2424462457
عيار 2222422252
عيار 2121402150
عيار 1818341843
عيار 1414271433
عيار 1212231229
سعر الأوقية7606276417
الجنيه الذهب1712017200
كيلو الذهب24457142457143

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الأرشيفنشر في: 30 يوليو 2023 - 5:27ص / آخر تحديث: 30 يوليو 2023 - 5:27ص
دقيقة واحدة
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