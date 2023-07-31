قرض جديد من صندوق النقد العربي لمصر.. اليكم تفاصيله

أعلن صندوق النقد العربي اليوم الأحد عن تقديم قرض جديد لمصر بقيمة 153.475 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 615.8 مليون دولار، بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي والمصرفي.

ووفقًا للبيان الصادر عن الصندوق، تم توقيع اتفاقية القرض يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، وقام بالتوقيع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية لدعم برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي في مصر.

وأشاد حسن عبد الله بدور صندوق النقد العربي في تعزيز قدرة الدول العربية على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ومواجهة التحديات المختلفة.

وقد أشاد مدير الصندوق بجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تساهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد المصري وخلق بيئة مواتية لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي.

وأكد الصندوق التزامه بالاستمرار في الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أفضل السبل لمواجهة التحديات المختلفة.

يشمل البرنامج المدعوم بالقرض، حسب البيان، عددًا من المحاور التي تهدف إلى تعزيز سلامة ورفع كفاءة البنى التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي والمصرفي المصري، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة، وتعزيز إطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.