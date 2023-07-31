ضربة قوية للسوق السوداء في مصر بسبب الشهادات الدولارية

الشهادات الدولارية توجه ضربة قوية للسوق السوداء بمصر، حيث كشف المتعاملون بسوق الصرافة المحلي المصري أن الشهادات الدولارية التي أعلنت البنوك الحكومية عن طرحها، وجهت ضربة قوية لتجار العملة في البلاد والمضاربين على الدولار الأمريكي بالسوق السوداء.

الشهادات الدولارية توجه ضربة قوية للسوق السوداء بمصر

قبل أيام، أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري الحكوميين عن طرح شهادات دولارية جديدة بعائد مرتفع، حيث أعلن البنك الأهلي عن طرح شهادة “الأهلي فورا الدولارية”، فهي شهادة دولارية لآجل 3 سنوات بعائد مرتفع سنوي بنسبة 9% بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاته.

تفاصيل شهادة الأهلي فورا الدولارية

وأشار البنك أن عائد الشهادة الدولارية يصرف مقدمًا بما يعادله من العملة المحلية “الجنيه المصري” عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة الدولارية، على أن يتم استرداد قيمة الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار الأمريكي.

تفاصيل شهادة الأهلي بلس الدولارية

كما أعلن البنك الأهلي عن طرح شهادة دولارية أخرى تحت مسمى، “الأهلي بلس” لأجل 3 سنوات بعائد سنوي مرتفع بنسبة 7%، بفئة 1000 دولار ومضاعفاته، على أن يتم صرف العائد من الشهادة الدولارية كل 3 أشهر “عائد ربع سنوي”، على أن يتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، ويمكن بموجب الشهادة الحصول على قرض بنسبة 50% من قيمة الشهادة بالعملة المصرية “الجنيه” بحد أقصى 10 مليون جنيه، بفائدة 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي المصري.

تفاصيل شهادة القمة الدولارية من بنك مصر

كما أعلن بنك مصر عن طرح شهادة القمة الدولارية بعائد سنوي مرتفع بنسبة 9%، وهي شهادة يتم إصدارها لكلًا من الأجانب والمصريين، بفئة 1000 دولار مضاعفاته، ويتم صرف العائد مقدمًا لـ 3 سنوات بفائدة تراكمية بنسبة 27% بالعملة المصرية “الجنيه”، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة الدولارية اعتبارًا من يوم العمل التالي للإيداع، كما يعد هذا اليوم هو الأساس للاسترداد والحصول على العائد، ويتم استرداد الشهادة الدولارية تبعًا للشروط والأحكام المنظمة لهذا الإجراء والموضوعة من قبل البنك.

تفاصيل ومميزات شهادة “إيليت” الدولارية من بنك مصر

كما أعلن بنك مصر عن طرح شهادة دولارية أخرى تحت مسمى “شهادة “إيليت” بعائد سنوي مرتفع بنسبة 7%، وهي شهادة للأجانب والمصريين بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ استحقاق العائد من يوم العمل التالي لتاريخ الإيداع، ويعد هذا التاريخ هو أساس عملية الاسترداد والحصول على العائد، ويتم صرف العائد كل 3 أشهر “عائد ربع سنوي” بالدولار الأمريكي.

إقبال ملحوظ وقوي على شراء الشهادات الدولارية

وكشف مصدر مصرفي مسؤول، عن وجود إقبال قوي وملحوظ على شراء الشهادات الدولارية المطروحة من البنك، والتي تم البدء في طرحها داخل سوق الصرافة المصرية من قبل بنك مصر والبنك الأهلي المصري اعتبارًا من يوم الأربعاء الماضي، فتلك الشهادة الدولارية تعد من أفضل الأوعية الادخارية بالدولار الأمريكي عالميًا من حيث الفائدة والمدة.

كما أعلن المصدر، أن الشهادات الدولارية تعمل على تعزيز حصيلة البنوك الدولارية، وأيضًا مواجهة السوق السوداء للصرف، والذي تسبب في ارتفاعات غير مبررة أو منطقية لأسعار صرف الدولار، ولكن طرح تلك الشهادات الدولارية سيؤدي للتقليل من حدة المضاربات ويدفع العديد من المتعاملين للاستثمار فيها بسبب عائدها المضمون والجيد.

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