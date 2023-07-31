مفيش زيادة أسعار ولا تعويم.. مفاجآت سارة للمصريين حتى نهاية 2023

من المتعين أن تحمل الأيام القليلة القادمة العديد من الأنباء الهامة والمفرحة التي تخص المواطن المصري وتخص الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وفي مقدمة تلك الأنباء الإعلان عن نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري المقرر أن يتم عقدها يوم الخميس القادم الموافق الـ 3 من شهر أغسطس، لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في البلاد، ويتساءل العديد من الأشخاص هل سيكون هناك تحريك لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهل سيتم إدراج زيادة جديدة على أسعار البنزين والوقود؟ سيجيب على تلك التساؤلات موقع مصر 365 في هذا التقرير من خلال توقعات الخبراء والمسؤولين.

3 مفاجآت سارة للمصريين حتى نهاية 2023

يترقب المصريين العديد من الأنباء الهامة بشأن:

تحديد مصير أسعار الفائدة. سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. مصير أسعار البنزين والوقود.

تثبيت أسعار البنزين

أعلن تقرير منشور بـ “الشرق بلومبرج” عن تراجع أسعار النفط العالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، بالإضافة لاستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بالسوق الرسمي والموازي في البلاد، فتلك المقدمات قد تدفع الحكومة للإبقاء على سعر البنزين وأسعار الوقود دون أي تغيير يذكر خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023.

كما توقع مسؤول حكومي، بأن يتم تثبيت أسعار البنزين والوقود من قبل لجنة تسعير المواد البترولية خلال الربع الجاري من العام، بسبب تراجع الأسعار العالمية للنفط خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالإضافة لاستقرار سعر الصرف الرسمي في البلاد، حيث تقدر الحكومة سعر برميل النفط عند مستوى 80 دولار بالموازنة الحالية 2023/ 2024 ودعم عند مستوى 119.4 مليار جنيه.

وكانت لجنة تسعير المواد البترولية قد رفعت أسعار السولار بقيمة جنيه واحد ليصبح سعر اللتر عند مستوى 8.25 جنيه خلال اجتماعها السابق بشهر مايو، وأبقت على أسعار البنزين كما هي بدون أي تغيير يذكر، وفي هذا الصدد صرح نائب رئيس هيئة البترول سابقًا مدحت يوسف، أن تثبيت أسعار الوقود والبنزين هو الأقرب للتنفيذ خلال الربع الجاري، بعد تراجع أسعار النفط العالمية، كما توقع ارتفاع أسعار المازوت لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي بسبب ارتفاع أسعاره العالمية.

مصير أسعار الفائدة في البلاد

من المتعين أن تعقد لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس خلال هذا العام يوم الخميس القادم الموافق 3 من شهر أغسطس الجاري، حيث توقعت مؤسسة مورجان ستانلي، أن يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كما هي بدون أي تغيير يذكر عند مستوى 18.25% بسبب الأخبار الإيجابية بشأن الطروحات الحكومية الأولية والتحسن الدائم والمستمر في ميزان المدفوعات.

كما أوضح التقرير الصادر عن المؤسسة الأمريكية، أنه من المتوقع أن يلجأ البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة 2% “200 نقطة أساس” خلال فعاليات اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر أن يتم عقده خلال شهر سبتمبر القادم 2023 لتصل أسعار الفائدة لنسبة 20.25%.

وأكدت المؤسسة الأمريكي، أن رفع أسعار الفائدة قد يكون مبررًا في حالة رغبة مصر في تحقيق تقدم بالسياسة النقدية لامتصاص ارتفاع معدلات التضخم، والتحول لنظام سعر صرف مرن للعملة المحلية “الجنيه” كما هو محدد بموجب برنامج الاقتصادي لصندوق النقد الدولي.

كما يتوقع تراجع معدلات التضخم السنوية لنسبة 13.6% مع نهاية العام القادم 2024، بعد أن وصلت لذروتها عند مستوى 38% بسبب تبعات ارتفاع أسعار العملات والوقود، وارتفاع معدلات التضخم السنوي لنسبة 40.3% خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بنسبة 31.2% خلال شهر يناير بحسب البيانات الرسمية المعلنة من قبل البنك المركزي المصري.

مصير الجنيه مقابل الدولار

أما بالنسبة لمصير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فقد توقع “مورجان ستانلي” عدم إجراء أي تعديلات على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين 2023، قبل إجراء المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية، وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا ببرنامج النقد الدولي لتأمين الحصول على باقي دفعات القرض الأخير.

إقرأ أيضًا: قرض جديد من صندوق النقد العربي لمصر.. اليكم تفاصيله