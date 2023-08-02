الطلب على الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ 10 سنين، حيث ارتفع الطلب على الذهب بالسوق المصري المحلي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023 لأعلى مستوى له على الإطلاق منذ 10 سنوات، حيث سجل سعر الطن ما يقرب من 17.3 طن مقابل 10.8 طن خلال نفس الفترة من العام السابق 2022، تبعًا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم.

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الطلب على الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ 10 سنين

وأوضح التقرير زيادة طلب المصريين على الذهب بقيمة 1.1 مليار دولار لشراء الذهب خلال الفترة من شهر إبريل حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري 2023، في مقابل 648 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق 2022.

ارتفعت مشتريات المصريين من المعدن الأصفر خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بنسبة مئوية تصل لـ 50% بمستوى 2.1 مليار دولار، في مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق 2022.

وأوضح التقرير الرسمي عن قيام المصريين خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري بشراء ما يقرب من 33.5 طن من الذهب في مقابل 23 طن خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو تصل لـ 46%.

وتبعًا لتقرير رسمي احتلت مصر المركز الأول عربيًا بعد كلًا من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والمركز السادس عالميًا في قائمة الدول الأعلى طلبًا على الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.

الصين تتربع على قائمة أكبر الشعوب شراءًا للذهب خلال النصف الأول من 2023

تربعت الصين على قائمة الدول الأعلى شراءًا للذهب خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وأشار تقرير مجلس الذهب العالمي لشراء الشعب الصيني 443 طنًا من الذهب، بنسبة نمو 21% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق 2022.

وحلت الهند في المركز الثاني على الرغم من تراجع الطلب على المعدن الأصفر خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري 2023 بنسبة مئوية وصلت لـ 11% لتهبط لمستوى 271 طنًا.

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