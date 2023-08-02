الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري في العقود الآجلة

أظهرت بيانات العقود المستقبلية للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، انخفاضًا كبيرًا في سعر الدولار مما أدى لاقترابه من أدنى مستوياته خلال الستة أشهر الماضية.

وبحسب البيانات، فقد انخفض سعر الدولار في العقود الآجلة لمدة 3 أشهر ليتراوح بين 31.5 و 32 جنيهًا مصريًا.

وفي سياق آخر، كشف متعاملون في سوق الصرف عن أن الشهادات الدولارية التي طرحتها البنوك التابعة للحكومة، أثرت بشكل قوي على تجار العملة والمتداولين في السوق السوداء للصرف.

وأفاد مصدر مصرفي بأن هناك إقبالًا ملحوظًا على شراء الشهادات الدولارية الجديدة التي طُرحت في السوق المصرية بواسطة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بدءًا من الأربعاء الماضي. تُعد هذه الشهادات من أفضل الأدوات الادخارية الدولارية عالميًا من حيث معدل العائد، إذ تقدم فوائد متنوعة وفقًا لمدة الشهادة.