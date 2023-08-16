ادفع 100 ألف جنيه واستلم شقة بالتقسيط.. تفاصيل وأسعار وحدات الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في حساب الإسكان الاقتصادي، عن فتح باب الحجز والتقديم لشقق الطرح الجديد بمشروع نزهة الأندلس في مدينة القاهرة الجديدة، وذلك بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.

ويستمر التقديم على الشقق، وفقا لما ذكرته وزارة الإسكان في بيان لها، حتى يوم 22 أغسطس، ويصل عدد الشقق المتاحة للحجز إلى نحو 380 شقة.

أسعار وحدات الإسكان

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حجز الوحدات السكنية والشقق المطروحة، حيث تبدأ أولى عمليات الحجز بعمل حساب على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، باستخدام البيانات الشخصية للمتقدم.

أسعار حجز الشقق السكنية

ويصل مقدم حجز الوحدات السكنية إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 1000 جنيه مصروفات إدارية.

وبالنسبة لأنظمة السداد والأسعار فهي كما يلي:

تبلغ مساحة أقل وحدة سكنية في الشقق المطروحة، 140 مترا في الدور الأرضي، بسعر يصل إلى مليون و575 ألف جنيه، حيث يتم سداد 100 ألف جنيه جدية حجز، وبعد شهر من انتهاء الحجز يتم سداد 15% من ثمن الوحدة والتي تقدر بـ 167 ألف جنيه، ثم يتم سداد 10% من ثمن الوحدة خلال 3 أشهر من انتهاء الحجز.

وكل 3 أشهر، يتم سداد 22 ألفا و500 جنيه لمدة 3 سنوات حيث ستكون قيمة كل الدفعات 270 ألف جنيه، كما سيتم سداد 20% دفعة استلام والتي تقدر بـ 315 ألف جنيه.

وبهذه المبالغ التي سيتم دفعها سيكون المتقدم سدد 60% من الوحدة قبل الاستلام، والمبلغ المتبقى من ثمن الوحدة والبالغ 40%، يتم سداد أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات بدون فائدة، أو 5 سنوات بفائدة وفقا للفائدة المعلنة من البنك المركزي بالإضافة إلى 2% ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

وإذا تم سداد باقي ثمن الوحدة السكنية المتقدم عليها الشخص، خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز يتم خصم 7% من قيمة الوحدة.

ويبلغ سعر أغلى وحدة سكنية نحو 2 مليون و79 ألف جنيه وتصل مساحتها إلى 150 مترا، ويتم سداد 100 ألف جنيه جدية حجز، ويتم استكمال 15% من ثمن الوحدة خلال شهر من انتهاء الحجز والتي تقدر بـ 253 ألف جنيه.

وبعد هذه المبالغ يتم سداد 10% من ثمن الوحدة خلال 3 أشهر من انتهاء الحجز والتي تقدر بـ 207 آلاف جنيه، وكل 3 أشهر يتم سداد 22 ألف و500 جنيه لمدة 3 سنوات حيث ستكون قيمة كل الدفعات 270 ألف جنيه، كما يتم سداد 20% دفعة استلام والتي تقدر بـ 415 ألف جنيه.

والمبلغ المتبقي من سمن الوحدة يتم سداد أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات بدون فائدة، أو 5 سنوات بفائدة وفقا للفائدة المعلنة من البنك المركزي، وفي حالة سداد باقي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز يتم خصم 7% من قيمة الوحدة.

كما يمكن سداد باقي ثمن الوحدة السكنية للمتقدم الراغب في الحصول عليها والبالغ 40% بالتمويل العقاري وفقا للقواعد المعمول بها في بنك التعمير والإسكان.