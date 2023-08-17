أفضل برنامج تداول للتداول على الأسهم الأمريكية

يعتبر السوق الأمريكي أكبر الأسواق المالية العالمية، والتي تجذب المستثمرين من كل أنحاء العالم، بهدف تحقيق المزيد من الأرباح والثراء، حيث يحتوي السوق المالي الأمريكي مجموعة من أكبر الشركات في العالم في الكثير من المجالات، مثل الشركات المالية والبنوك الكبرى، شركات التكنولوجيا، والاتصالات، والخدمات والكثير من المجالات، فأي كان المجال الذي ترغب في الاستثمار فيه فبالطبع سوف تجد واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال داخل السوق الأمريكي، ولهذا السبب تعد السوق الأمريكي أكثر الأسواق المالية العالمية الجاذبة للمستثمرين من كافة أنحاء العالم.

والجدير بالذكر وفي ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم وخصوصا قطاع التكنولوجيا، فهناك الكثير من الشركات والتطبيقات والبرامج المتخصصة في خدمات الوساطة المالية والتي تحظى بشعبية كبيرة لما تقدمه للمستثمرين من خدمات مميزة، ومنها على سبيل المثال حل مشكلة البعد الجغرافي للمستثمرين، حيث أصبح بإمكانك التداول على أسهم أكبر الشركات في السوق الأمريكي من أي مكان في العالم دون الحاجة للتواجد داخل الولايات المتحدة، والكثير من الخدمات الأخرى التي سوف نذكرها لاحقا في المقال، فإذا كنت تبحث عن أفضل البرامج لبدء التداول على الأسهم الأمريكي، ففي هذا المقال سوف نذكر لك أفضل برنامج تداول للتداول داخل سوق الأسهم الأمريكي.

أفضل برامج للتداول على الأسهم الأمريكية:

كما أشرنا مسبقا أن السوق الأمريكي يعتبر السوق المالي الأكبر في العالم، مما يزيد من رغبة الكثير من المستثمرين في الدخول إلى السوق لتحقيق أهدافهم الاستثمارية، ولذلك تكثر شركات وبرامج الوساطة المالية، وفي السطور القليلة القادمة سوف نذكر لك أهم هذه البرامج حتى تتمكن من معرفة المميزات التي يقدمها لك كل برنامج حتى تستطيع تكوين رأي شامل لاختيار أفضل هذه البرامج.



أوليمب تريد:

تعتبر شركة أوليمب تريد من أفضل الشركات التي تقدم خدمتها في السوق المالية، ومن ضمنهم السوق الأمريكي، حيث تقدم الشركة للمتداولين العديد من المميزات من أبرز هذه المميزات، من أبرز المميزات سهولة استخدام المنصة حيث توفر للمستخدم واجهة مستخدم سهلة ومميزة، حد أدنى منخفض للإيداع وبدء التداول، توفر التداول على مجموعة كبيرة من الأصول من بينها الأسهم بكل تأكيد، من المميزات المثيرة هو البونص الذي يقدمه البرنامج والذي يصل إلى 50 % على الإيداع عند بداية التداول للمبتدئين، تدعم الشركة خدمة عملاء متميزة وقوية بالعديد من اللغات من بينها اللغة العربية، كما توفر الشركة الكثير من طرق الإيداع المختلفة للتسهيل على المتداولين إيداع الأموال وبدء التداول، فضلا عن وثوقية الشركة دوليا.

برنامج XTB:

توفر شركة XTB برنامج تداول قوي للاستثمار داخل سوق الأسهم الأمريكية، والجدير بالذكر تعد شركة XTB واحدة من أكبر وأعرق شركات الوساطة المالية في العالم والتي تدعم منطقة الشرق الأوسط بالكامل، كما تعتبر الشركة من الشركات المرخصة والموثوقة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، فضلا عن وجود مكتب للشركة في دبي لتقديم خدماته للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، وتهتم الشركة بتقديم خدمات متنوعة للمستثمرين في المنطقة، كما تتميز الشركة بالكثير من المميزات التي تجعلها واحدة من أفضل شركات الوساطة المالية، ومنها على سبيل المثال حصول الشركة على الكثير من التراخيص الدولية والمحلية لتوفير مناخ استثماري آمن، طرق إيداع متعددة، خدمة عملاء قوية، وجود مكتب للشركة في منطقة الشرق الأوسط للتسهيل على المستثمرين لبدء عمليات التداول وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين باستمرار.



تطبيق Evest:

تعتبر شركة Evest من أشهر وأفضل الشركات التي توفر خدمات الوساطة المالية في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا، كما تهتم الشركة بتوفير أفضل الخدمات للمستثمرين العرب، حيث توفر الشركة حسابات إسلامية للتداول وأيضا حسابات دون عمولة أو دون استخدام ال Leverage أو الرافعة المالية، وتتميز الشركة بتوفير محتوى علمي باستمرار لدعم المبتدئين، كما تتميز الشركة بانخفاض الإيداع عند بداية التداول حيث يمكنك فتح حساب للتداول على الأسهم بداية من 100 دولار أمريكي فقط، كما تتميز الشركة بتقديم بونص ترحيبي للمستثمرين الجدد يصل إلى 20 % وأكثر من قيمة رأس المال.



تطبيق Eva Trade:

تعتبر شركة Eva Trade واحدة من أكبر شركات وتطبيقات الوساطة المالية على مستوى العالم، حيث تأتي الشركة على رأس قائمة أفضل شركات الوساطة المالية، ويرجع ذلك لخبرة الشركة الكبيرة في السوق المالية والتي تزيد عن 17 عاما، كما تتميز الشركة بالعديد من المميزات الكبيرة، من بينها نسبة التراخيص الكبيرة الدولية والمحلية، حيث حصلت الشركة على تراخيص في كافة قارات العالم وأغلب دول العالم مما يجعلها من أفضل الشركات الموثوقة، كما يتميز التطبيق الخاص بها بسهولة الاستخدام، وتوفير العديد من الدورات التدريبية والمحتوى العملي القوي والمميز.



برنامج Exness:

واحدة من أفضل الشركات التي تعمل على توفير خدمات الوساطة المالية والاستثمار في سوق الأسهم الأمريكية، حيث تعتبر الشركة من أكثر الشركات الحاصلة على تراخيص دولية ومحلية قوية من بينها ترخيص من هيئة السلوك المالي البريطانية، حيث يعتبر من أقوى التراخيص العالمية، كما تتميز الشركة بتوفير العديد من أنواع الحسابات لتناسب كافة المتداولين، وأيضا تكاليف سحب وإيداع منخفضة للمتداولين الذين يقومون بإيداع أكثر من 3 آلاف دولار.



برنامج eToro:

تعد شركة eToro من أفضل البرامج التي توفر خدمة الاستثمار في سوق الأسهم الأمريكية، حيث تدعم الشركة خدمة فتح الحسابات الإسلامية، وأيضا توفر العديد من أنواع الحسابات المميزة لتناسب كافة المتداولين المبتدئين، من بينها الحسابات منخفضة الرسوم، وأيضا حسابات دون رافعة مالية، كما تتميز الشركة بسهولة التداول على المنصة من خلال واجهة مستخدمة سهلة وبسيطة للمبتدئين، وتوفر الشركة خدمة عملاء قوية ومميزة.