ثلاثة سيناريوهات محتمله.. مؤسسة دولية تعلن توقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة

أعلنت مؤسسة “S&P Global Market Intelligence” أن هناك ثلاثة سيناريوهات تحكم تقلبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حتى نهاية هذا العام، وتعكس تلك السيناريوهات توقعات واحتمالات متنوعة.

يقدم السيناريو الأول، والذي يبدو أكثر احتمالاً برأي “ستاندرد أند بورز”، تصوراً يتضمن تراجع قيمة الجنيه المصري من 30.9 جنيه لكل دولار أمريكي إلى 37.00 جنيه مصري لكل دولار بحلول نهاية عام 2023.

أما السيناريو الثاني، فيفترض استمرار السلطات في الحفاظ على سعر الصرف ثابتاً بشكل مصطنع حتى نهاية السنة الحالية. ويمكن أن يتجسد هذا السيناريو في حال لم يتفقد تقدم المبيعات في الأصول، باستثناء تدفق الديون، توقعات السلطات فيما يتعلق بالحفاظ على نظام سعر الصرف المُدار.

في هذه الحالة، ستظل العملة قوية أكثر مما كان متوقعاً، وهذا سيخفف من ضغوط التضخم ويسمح للبنك المركزي بتأجيل رفع أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2023، أو قد يصرف بالبقاء على الأسعار على حالها لمدة أطول في عام 2023.

فيما يخص السيناريو الثالث والأكثر تحدياً، يُظهر تدهور العملة بشكل أكبر، وذلك خاصة إذا قام البنك المركزي بترك تعويم الجنيه بشكل كامل. في هذه الحالة، يبدو من الممكن أن يتجاوز سعر الصرف التوقعات المبالغ فيها البالغة 37 جنيه لكل دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2023.

يترتب على هذا السيناريو الثالث ضغوطاً تضخمية أقوى، وقد يضطر البنك المركزي في هذه الحالة إلى زيادة الاستدانة بمقدار 300 نقطة أساس، تبعاً لسياق تكرار سيناريو ديسمبر 2022.