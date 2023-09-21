توقعات سعر الدولار أمام الجنيه بعد انضمام مصر لمجموعة بريكس

نشرت العديد من التقارير الاقتصادية خلال الساعات الماضية التي تكشف عن توقعات حتمية لمصير الجنيه مقابل الدولار، فمن المتوقع أن يتراجع الجنيه بشكل كبير مقابل الدولار، وذلك على خلفية الاقتراب من تعويم جديد للعملة المصرية المحلية تحقيقًا لمطالب برنامج النقد الدولي لإجراء المراجعة الأولى للبرنامج التمويلي المقرر أن تبدء الشهر القادم، مما دفع الدولار للارتفاع بشكل مبالغ فيه داخل السوق السوداء لمستوى 41 جنيه، ولكن دعوة بريكس لمصر إلى الانضمام إليها أحدث تغيرات مفاجئة وفورية.

مصير الجنيه مقابل الدولار بعد الانضمام لـ بريكس

شهد الجنيه أداء متحسن مقابل الدولار بالسوق السوداء “السوق الموازي”، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية توفير الدولار للعديد من المستوردين، بالإضافة لتداول أنباء حول تنوع في مصادر التمويل بعيدًا عن الدولار الأمريكي للاستفادة من الانضمام لتكتل بريكس الاقتصادي مما دفع لتراجع الدولار بشكل كبير داخل السوق السوداء لمستوى 39.5 جنيه مقابل 41 جنيه خلال وقتًا سابق.

بالإضافة لانخفاض تكلفة التمويل على الديون السيادية لمصر لأجل 5 سنوات والمعروفة تحت مسمى “CDS” لأدنى مستوى 1436 في أسبوعين، حيث تراجعت في المتوسط بنسبة تزيد عن 1.5% يوميًا على مدار الأيام القليلة السابقة بانخفاض من أعلى مستوى لها تم تسجيله خلال شهر يوليو السابق والتي وصلت لمستوى 1562 نقطة.

كما دعت مجموعة بريكس المملكة العربية السعودية، وإيران، وإثيوبيا والإمارات للانضمام للتكتل الاقتصادي خلال فعاليات اجتماعها السابق بجوهانسبرج خلال الأسبوع السابق.

كما أكدت خبير اقتصادية من بنك أبوظبي التجاري، أن عضوية بريكس بالنسبة لمصر مساعدة كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأكدت أن انضمام مصر يعد شيء إيجابي بالنسبة لها، يعمل على تصحيح التأثير المحدود على المدى القريب ولكنه يعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأسواق الرئيسية الناشئة.

كما صرح محلل بشركة “إف إي إم بارتنرز”، أن الحصول على تمويل منخفض التكلفة من بنك التنمية الجديد سيساعد البلاد بالإضافة لتحقيق التقارب مع الصين التي تعد مصدر محتمل ومتوقع للاستثمارات الضخمة المباشرة للصناعة المصرية، وشدد على أن مصر لديها احتياجان ملحان وهما الحصول على المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وديون أقل كلفة، وهذا ما يحققه لها الانضمام لـ بريكس.

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