شروط البناء الجديدة في القرى والمدن، ففي إطار الجهود المتواصلة من وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات ووزارة الإسكان والجهات المختصة متابعة تنفيذ شروط البناء الجديدة بالقرى والمدن، حيث تطبق شروط البناء الجديدة بالمدن منذ 3 سنوات تقريبًا، أما بالنسبة للقرى فيتم تطبيق قانون البناء الموحد عليها.

شروط البناء الجديدة في القرى والمدن

أما فيما يتعلق بشروط البناء الجديدة السارية على الاحياء والمدن فهي تتطلب الشروط الآتية:

عقد شهر عقاري مسجل باسم المالك.

نسبة البناء 100% على الأرض التي تقل مساحتها عن 175 مترًا يكون بدون ردود، أما بالنسبة للمساحات التي تزيد عن تلك المساحة سالفة الذكر تكون نسبة البناء لا تتعدى 75%.

ارتفاع العقار يكون على حسب مساحةالشارع، وأقصى ارتفاع أرضي و4 أدوار تبعًا لشروط البناء الجديدة في القرى والمدن ،ويسمح بارتفاع 10 أمتار للمبنى عبارة أرضى ودورين في حالة عرض الشارع يتراوح من 8 إلى 10 متر، ثانيًا، بالنسبة لارتفاع العقار 12 مترًا يكون أرضى و3 أدوار إذا كان عرض الشارع من 10 إلى 12 متر، وثالثًا، يكون ارتفاع المبنى 16 متر ومكون من أرضي و4 أدوار إذا كان عرض الشارع أكثر من 12 متر.

يُشترط وجود جراج للسيارات أسفل المبنى.

الحد الأقصى لمساحة الأرض 4200 متر.

يشترط ألا يقل طول الواجهة عن 8.5 متر.

الاستخدام يكون سكني فقط وغير مسموح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الغرض السكني.

الأوراق المطلوبة للبناء في القري والمدن

يقدم المالك بطاقة أو توكيل رسمي للمهندس أو المكتب الهندسي.

تقديم صورة السجل الهندسي الخاص بالمهندس المعتمد.

حساب قيمة الأعمال وشهادة صلاحية الأعمال.

بيان صلاحية الموقع للبناء، بالإضافة لتقديم 3 نسخ من الرسوم الإنشائية.

تقديم شهادة المتغيرات المكانية.

تقديم إيصال توريد الدمغة الهندسية لنقابة المهندسين.

صورة من شهادة الاستشاري المعتمدة من النقابة لأى تقارير أو رسومات.

وثيقة تأمين مرفق بها، “نسخة الرسومات الإنشائية المعتمدة ، تقرير استشاري عن أبحاث التربة، تقرير بسلامة العقارات المجاورة، نوته حسابية معتمدة”.

ضوابط إصدار بيان صلاحية تبعًا لشروط البناء الجديدة بالقري والمدن

تقديم طلب موضح به، “عنوان وحدود وكروكي قطعة الأرض معتمد من المهندس، مع تقديم صورة البطاقة للمالك أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي”.

تقديم إيصال سداد الرسوم المستحقة لإصدار بيان الصلاحية والرفع المساحي.

يتولى المركز التكنولوجي إعداد الرفع المساحي بواسطة جهة مساحية معتمدة وإرسال الطلب ومرفقاته إلى الجامعة.

بعد اعتماد بيان الصلاحية للموقع تلتزم الجهة الإدارية بإصدار بيان الصلاحية.

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