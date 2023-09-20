الدولار سيرتفع لـ100 جنيه.. اقتصادي مصري يكشف توقعات سعر الدولار وتعويم الجنيه

استمر سعر الدولار في الحفاظ على استقراره بالسوق السوداء في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع توقعات تأجيل تعويم الجنيه المصري إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

وأشارت وكالة بلومبرغ، إلى اعتزام السلطات المصرية إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية العام الجاري على أن يبدأ تسجيل المرشحين في شهر أكتوبر.

ودائما ما تتأثر السوق السوداء للدولار بشكل سلبي بتعويم الجنيه أو بسد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، حيث يتجه المتعاملون في حال اتخاذ قرار باتباع سعر صرف مرن، إلى تداول العملة عبر القنوات الرسمية مثل البنوك ومحال الصرافة، وذلك لعدم وجود فروقات شاسعة بين السعرين الرسمي والموازي كالموجود في الفترة الحالية.

تأجيل التعويم

وحول الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، توقع الخبير الاقتصادي المصري، هاني جنينة، عدم تحريك سعر الصرف حتى إتمام الانتخابات الرئاسية المتوقع إجرائها قبل نهاية العام الجاري.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه من المتوقع أن تبدأ مصر في التحول إلى تطبيق نظام سعر صرف مرن (عن طريق تحرير كامل أو تدريجي لسعر الصرف) خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

في المقابل، توقع وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال المصري، أن تتجه مصر لاتباع سعر صرف مرن خلال فترة الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن كل تأخير في قرار تحرير سعر صرف الجنيه سيؤدي إلى زيادة الأزمة الاقتصادية وقلة السيولة النقدية وتفاقمها وهو ما يتطلب سرعة العودة إلى سعر صرف فائق المرونة.

ووضع وائل النحاس، شرط من أجل تطبيق ذلك بعمل الحكومة على السوق لقبول الوضع الجديد لأكبر فترة ممكنة، وتحديد الاحتياجات الضرورية، والعمل على تحقيق استقرار للأسواق وأسعار الخدمات والمنتجات المختلفة.

وقال الخبير الاقتصادي، إن خفض قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة سيجعل سعر الدولار يتراوح بين مستوى 44 و46 جنيها، حيث أن أي خفض يصل بسعر العملة الأجنبية إلى أقل من هذا المستوى لن يكون له جدوى في ضبط سوق الصرف، والقضاء على السوق السوداء.

وأشار خبير أسواق المال، إلى أن حائزي الدولار منذ فترة لن يرغبوا في البيع بسعر أقل من 44 جنيها كسعر رسمي لبيع العملة في البنوك أو الصرافات، لتغطية تكلفة احتكاره وتخزينه خلال الفترة الزمنية الماضية وتحقيق عائد ربحي كبير منه.

جاء ذلك تعليقا من خبير أسواق المال، على تقرير أصدرته شركة فيتش سوليوشنز العالمية (Fitch Solutions)، وتوقعت فيه اتخاذ البنك المركزي، قرار بتحرير سعر صرف مرن مع تراجع سعر صرف الجنيه بنحو 18.6% مقابل الدولار ليقترب أسعار الصرف الرسمي للعملات الأجنبية من السوق الموازية، بشرط قدرة الحكومة على جذب تدفقات نقد أجنبي، حيث توقعت فيتش سوليوشنز، ارتفاع سعر الدولار إلى 38 جنيها بنهاية العام الجاري مقارنة بمتوسط 30.96 جنيه في البنوك ليكون بذلك قريبا من مستواه في السوق السوداء الذي يدور بين 38 و40 جنيها في الوقت الحالي.

ويرى الخبير الاقتصادي أن سعر الدولار سيصل إلى مستوى 100 جنيه في نهاية 2026، بسبب ارتفاع الالتزامات المحلية والخارجية على الاقتصاد المصري.

الدولار بالسوق السوداء اليوم

ورغم كل تلك التداعيات ثبت سعر الصرف الرسمي للدولار في البنوك عند حوالي 30.90 جنيه منذ أشهر، بينما ظل سعر الدولار أمام العملة المصرية في السوق السوداء عند مستويات الـ 40 للدولار الواحد.