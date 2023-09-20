توقع بتأجيل مراجعة النقد الدولي لهذا الموعد، حيث كشف العديد من المحللين وخبراء الاقتصاد عن توقعهم بأن صندوق النقد الدولي سيقوم بتأجيل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي كان من المقرر أن تتم تلك المراجعة الأولى منذ شهر مارس السابق 2023، ولكن إلى الوقت الراهن لم تتم تلك المراجعة.

توقع بتأجيل مراجعة النقد الدولي لهذا الموعد

وعلل الخبراء توقعات بشأن تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في ضوء قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه القادم لبداية العام القادم 2024، وعليه فمن المتوقع أن تتم مراجعة النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر لبداية العام الجديد 2024.

وأعلن الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن البنك المركزي المصري سيتوجه لتثبيت أسعار الفائدة خلال فعاليات اجتماعه القادم، والذي من المتوقع أن يتم تأجيله لشهر ديسمبر القادم 2023، حيث قام برفع أسعار الفائدة استباقًا 100 نقطة “1%” خلال فعاليات اجتماعه السابق.

وأوضح جنينة، أن المركزي المصري سيلجأ لادخار أي رفع جديد لأسعار الفائدة لحين انعقاد اخر اجتماع له خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث من المتوقع أن يتم رفع أسعار الفائدة بنسبة تتخطى 300 نقطة أساس “3%”، بسبب الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد، بالإضافة لتوقع أن تقوم مصر بإعادة المفاوضات مرة أخرى مع صندوق النقد الدولي.

وأشار الخبير، أنه من المتوقع أن يتم تأجيل الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، حيث أن تلك الشريحة كان من المتعين أن يتم مراجعتها خلال منتصف شهر سبتمبر الجاري 2023، ولفت إلى أنه سيتم تأجيل كافة الإجراءات لشهر يناير وشهر فبراير القادمين 2024، وأشار أنه من المتوقع أن يتم زيادة دفعة قرض النقد الدولي لـ 8 مليارات دولار.

الفقي: لن يتم رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية

كما توقع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والخبير الاقتصادي فخري الفقي، بعدم قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي التي توجه السياسات النقدية لرفع أسعار الفائدة.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يقوم خلال الفترة الحالية بإجراء تسهيلات للحصول على الشريحة الثانية من قرض النقد الدولي، وأضاف أن الحكومة المصرية تقدم بطلب لتأجيل لحين توافر حصيلة معقولة من النقد الأجنبي تسمح للمركزي المصري بالتدخل السريع للحفاظ على توازن العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وحفاظًا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

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