آلية جديدة لحجز شقق الإسكان المتميز، حيث أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت عن موافقتها على وضع آلية جديدة للإتاحة الدائمة لتخصيص الشقق الشاغرة بمشروعات الإسكان المتميز ومشروع سكن مصر ومشروع جنة.

آلية جديدة لحجز شقق الإسكان المتميز

حيث أكد الوزير أنه تم إتاحة إلية جديدة لحجز شقق الإسكان المتميز ومشروع جنة وسكن مصر في المدن التالية:

مدينة رشيد الجديدة.

مدنية المنصورة الجديدة.

مدينة ناصر غرب أسيوط.

غرب قنا.

مدينة ملوي الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان أن الآلية الجديدة ستوفر الحجز الفوري عبر جهاز المدينة المختصة، على أن يقوم جهاز المدينة بإعداد البيانات التوضيحية بشكل تفصيلي للوحدات السكنية المطروحة للطرح بكراسة الشروط.

شروط طرح شقق الإسكان المتميز

وأشار الوزير، أن شروط الطرح ستكون كالتالي:

أن يكون الشخص طبيعي وله أهلية التصرف.

ألا يقل عمر الشخص المتقدم لحجز الوحدة السكنية عن 21 عامًا عند التقدم.

يجوز التخصيص لشخص بصفته وليًا على القاصر.

وفي حالة تقدم أكثر من شخص لحجز الوحدة السكنية يتم إجراء قرعة علنية بطريقة يدوية على الوحدة المطلوبة.

يتم التعامل تبعًا للأسعار المعلن عنها والمعتمدة من اللجان المتخصصة في التسعير.

يتم شراء كراسة الشروط المدرج بها استمارة حجز الوحدات السكنية من جهاز المدينة تبعًا للوحدات التي سيتم الإعلان عنها.

يتم تقييم الموقف كل 6 أشهر لقياس مستوى الإقبال واتخاذ الإجراءات اللازمة تبعًا لمتطلبات العملاء والسوق.

كما أوضح نائب رئيسي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية المهندس أمين غنيم، كافة المعاملات المالية لحجز الوحدات السكنية للإسكان المتميز تبعًا للآلية الجديدة وهي كالتالي:

يتم سداد مقدم حجز بقيمة 25.000 جنيه بالنسبة لشقق الإسكان المتميز، و50.000 بالنسبة لشقق مشروع سكن مصر، و100.000 جنيه بالنسبة لشقق مشروع جنة.

يتم استكمال سداد نسبة 10% بالإضافة لـ 1% قيمة المصاريف الإدارية، بالإضافة لنسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي قيمة الوحدة السكنية خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص.

يتم سداد نسبة 5% كوديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام.

وسداد نسبة 5% من إجمالي الوحدة السكنية عن الاستلام.

على أن يتم سداد باقي قيمة الوحدة السكنية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدد “3 سنوات، أو 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات” مضاف غليها نسبة الفائدة على رصيد المدين بما يعادل سعر الفائدة المعلن عنها من قبل البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة لنسبة 2% و0.5% مصاريف التحصيل.

يستحق سداد القسط الأول بعد مرور 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة السكنية مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

كما أضاف غنيم، إن إجراءات التخصيص والطرح تتم على النحو الآتي:

يقوم جهاز المدينة بعمل إعلان عن طرح توافر وحدات سكنية للحجز الفوري، ويتم وضعه في لوحة الإعلانات بمركز خدمة المواطنين، وعبر الصفحة الرسمية لجهاز المدينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك في الجرائد الرسمية على حسب طبيعة الطرح ومقتضياته.

يتم إصدار قرار بشأن تشكيل أمانة فنية للجنية الرئيسية بجهاز المدينة، وتحت رئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين “فني، وقانوني، ومالي، وعقاري” وتتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين في حجز الوحدة السكنية المطروحة مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها والمدرجة بكراسة الشروط.

فترة الحجز من تاريخ الإعلان عن طرح الوحدات السكنية ولمدة شهر من الإعلان.

يتم منح العميل خطابًا موجهًا لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز مضافًا إليه مصاريف دراسة الطلب تبعًا لكراسة الشروط.

وعلى العميل تقديم المستندات المطلوبة لتخصيص الوحدة السكنية مرفقًا بها إيصال جدية الحجز، وعلى أن تكون الأولوية للتخصيص والتسكين للعمارة بالكامل قبل الانتقال للتسكين بالعمارة التالية.

تقوم اللجنة الفرعية بفرز وتفريغ الطلبات المقدمة على كل وحدة سكنية، ليتم بعدها إجراء القرعة في حالة التزاحم على حجز الوحدة السكنية، ورفع توصياتها للجنة الرئيسية التي تشكل باعتماد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية ورئاسته وأعضاء من القطاعات المختصة لمراجعة إجراءات التخصيص وتوصيات اللجنة الفرعية بالجهاز، والبت فيها تبعًا لكراسة الشروط وأحكام اللائحة العقارية وإصدار التوصيات على التخصيص.

على أن يتم اعتمادًا على توصيات اللجنة العقارية الرئيسية، وإصدار قرار التخصيص، وموافاة جهاز المدينة بقرار التخصيص، لاستكمال الاجراءات ومخاطبة العميل لاستكمال مقدم الحجز خلال شهرين من تاريخ الاخطار بالموافقة تبعًا للمعاملة المالية.

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