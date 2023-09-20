أخبار الاقتصاد

حقيقة طرح 50 جنيه بلاستيكية في مصر

هبة حسننشر في: 20 سبتمبر 2023 - 6:55م / آخر تحديث: 20 سبتمبر 2023 - 6:56م
دقيقة واحدة
50 جنيه بلاستيكية
50 جنيه بلاستيكية

حقيقة طرح 50 جنيه بلاستيكية في مصر، حيث يتم تداول العديد من الأنباء عن طرح 50 جنيه بلاستيكية في البلاد تحمل صورة فرعونية للملك توت عنخ آمون مصنوعة من مادة البوليمر، فما حقيقة طرح 50 جنيه بلاستيكية في مصر؟ سيوضح هذا الأمر موقع مصر 365 من خلال تصريحات مصادر مصرفية مطلعة.

حقيقة طرح 50 جنيه بلاستيكية في مصر

كشفت مصادر مصرفية مطلعة حقيقة طرح 50 جنيه بلاستيكية في البلاد، حيث أوضحت المصادر أنه لا توجد أي نية لطرح عملة بلاستيكية بفئة الـ 50 جنيه مصنوعة من مادة البوليمر، وشددت المصادر أن الصور المتداولة حاليًا بشأن طرح عملة الـ 50 جنيه البلاستيكية هي صور مرسومة باستخدام أدوات برنامج “الفوتوشوب”، ويتم طباعتها ورقيًا.

وأكدت المصادر، ان البنك المركزي المصري هو الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن صك العملات في البلاد، ولم يعلن البنك المركزي إلى الوقت الراهن أي معلومات بشأن طرح 50 جنيه بلاستيكية في البلاد مصنوعة من مادة البوليمر.

وأشارت المصادر أن عملة الـ 50 جنيه المتداول صورتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” تحمل توقيع محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن البلاد قامت بطرح فئة الـ 10، والـ 20 جنيه البلاستيكية المصنوعة من البوليمر منذ أكثر من عام وتم طرح فئة الـ 10 جنيه وتم طرح الـ 20 جنيه البلاستيكية منذ شهر يونيو السابق 2023.

وأكدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي في تصريحات سابقة لها، أن طرح الـ 20 جنيه المصنوعة من مادة البوليمر خلال شهر يونيو السابق، جاء تماشيًا مع إحلال وتجديد البنك المركزي المصري للعملات لمواكبة أحسن وأفضل العملات في العالم.

وخلال الفترة القليلة الماضية تم الاستقرار من قبل البنك المركزي المصري على طرح العملات الأكثر تداولًا وهي الـ 10 جنيه والـ 20 جنيه المصنوعة من البلاستيك الجديد بتصميم عصري جديد، وجاء الطرح بعد دقيقة أجراها فريق الخبراء بالبنك المركزي حول أكبر فئات البنكنوت تداولًا بين المواطنين والجدوى الاقتصادية لطباعة فئات العملة المخلفة.

إقرأ أيضًا: بالصور.. طرح عملة الـ20 جنيه البلاستيكية في البنوك

الوسوم
هبة حسننشر في: 20 سبتمبر 2023 - 6:55م / آخر تحديث: 20 سبتمبر 2023 - 6:56م
دقيقة واحدة
مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

مؤسسة دولية تكشف توقعاتها بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الفترة المقبلة

ثلاثة سيناريوهات محتمله.. مؤسسة دولية تعلن توقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة

21 سبتمبر، 2023
مصير الجنيه مقابل الدولار بعد الانضمام لـ بريكس

توقعات سعر الدولار أمام الجنيه بعد انضمام مصر لمجموعة بريكس

21 سبتمبر، 2023
خبير: مصر يمكنها حل أزمة الدولار بتلك الخطوة

اقتصادي يكشف عن حل للقضاء علي مشكلة الدولار في مصر

21 سبتمبر، 2023
توقعات سعر الذهب

توقعات بارتفاع أسعار الذهب لـ10 الاف دولار في هذا الموعد

21 سبتمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

نعتمد بشكل كامل على العائد الإعلاني، الرجاء تعطيل الإعلانات للاستمرار