حقيقة طرح 50 جنيه بلاستيكية في مصر، حيث يتم تداول العديد من الأنباء عن طرح 50 جنيه بلاستيكية في البلاد تحمل صورة فرعونية للملك توت عنخ آمون مصنوعة من مادة البوليمر، فما حقيقة طرح 50 جنيه بلاستيكية في مصر؟ سيوضح هذا الأمر موقع مصر 365 من خلال تصريحات مصادر مصرفية مطلعة.

حقيقة طرح 50 جنيه بلاستيكية في مصر

كشفت مصادر مصرفية مطلعة حقيقة طرح 50 جنيه بلاستيكية في البلاد، حيث أوضحت المصادر أنه لا توجد أي نية لطرح عملة بلاستيكية بفئة الـ 50 جنيه مصنوعة من مادة البوليمر، وشددت المصادر أن الصور المتداولة حاليًا بشأن طرح عملة الـ 50 جنيه البلاستيكية هي صور مرسومة باستخدام أدوات برنامج “الفوتوشوب”، ويتم طباعتها ورقيًا.

وأكدت المصادر، ان البنك المركزي المصري هو الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن صك العملات في البلاد، ولم يعلن البنك المركزي إلى الوقت الراهن أي معلومات بشأن طرح 50 جنيه بلاستيكية في البلاد مصنوعة من مادة البوليمر.

وأشارت المصادر أن عملة الـ 50 جنيه المتداول صورتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” تحمل توقيع محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن البلاد قامت بطرح فئة الـ 10، والـ 20 جنيه البلاستيكية المصنوعة من البوليمر منذ أكثر من عام وتم طرح فئة الـ 10 جنيه وتم طرح الـ 20 جنيه البلاستيكية منذ شهر يونيو السابق 2023.

وأكدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي في تصريحات سابقة لها، أن طرح الـ 20 جنيه المصنوعة من مادة البوليمر خلال شهر يونيو السابق، جاء تماشيًا مع إحلال وتجديد البنك المركزي المصري للعملات لمواكبة أحسن وأفضل العملات في العالم.

وخلال الفترة القليلة الماضية تم الاستقرار من قبل البنك المركزي المصري على طرح العملات الأكثر تداولًا وهي الـ 10 جنيه والـ 20 جنيه المصنوعة من البلاستيك الجديد بتصميم عصري جديد، وجاء الطرح بعد دقيقة أجراها فريق الخبراء بالبنك المركزي حول أكبر فئات البنكنوت تداولًا بين المواطنين والجدوى الاقتصادية لطباعة فئات العملة المخلفة.

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