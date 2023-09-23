أخبار الاقتصاد

خبير يتوقع قفزة سعر الذهب لمستوى 3000 جنيه في هذا الموعد

هبة حسننشر في: 23 سبتمبر 2023 - 8:18م / آخر تحديث: 23 سبتمبر 2023 - 8:18م
دقيقة واحدة
صادم خبير يتوقع قفزة الذهب لمستوى3000 جنيه في هذا الموعد
صادم خبير يتوقع قفزة الذهب لمستوى3000 جنيه في هذا الموعد

ارتفع سعر الذهب بشكل كبير على المستوى المحلي، كما ارتفع سعر المعدن الأصفر عالميًا بمستوى 18 دولار.

خبير يتوقع قفزة الذهب لمستوى3000 جنيه في هذا الموعد

حيث صرح خبير المشغولات الذهبية أمير رزق، عن توقعه بارتفاع أسعار الذهب لمستوى 3000 جنيه بعد ارتفاع أسعار المعدن الأصفر محليًا وعالميًا بمستويات مرتفعة منذ معاملات أمس، فعلى المستوى المحلي ارتفع سعر جرام الذهب 30 جنيه دفعة واحدة وعلى المستوى العالمي ارتفع سعر المعدن الأصفر 18 دولار.

وأكد الخبير أنه يتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مع بداية العام القادم 2024 لمستوى 3000 جنيه للجرام عيار 21، بسبب ارتفاع سعر الذهب العالمي، وشدد أن السعر حتى الوقت الراهن مرهون بقرارات المجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي المصري بشأن حسم أسعار الفائدة.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 242560 جنيه.
سعر الذهب عيار 21 2240 جنيه
سعر الذهب عيار 18 1920 جنيه
سعر الجنيه الذهب17920 جنيه
سعر الذهب عالميًا 1947 دولار

إقرأ أيضًا: توقعات بارتفاع أسعار الذهب لـ10 الاف دولار في هذا الموعد

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هبة حسننشر في: 23 سبتمبر 2023 - 8:18م / آخر تحديث: 23 سبتمبر 2023 - 8:18م
دقيقة واحدة
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