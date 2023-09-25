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صندوق النقد يدعو الدول الأفريقية للتعامل بالعملات الرقمية المشفرة

محمد عبد الحميدنشر في: 25 سبتمبر 2023 - 10:54ص / آخر تحديث: 25 سبتمبر 2023 - 10:54ص
دقيقة واحدة
صندوق النقد يدعو للتعامل بالعملات المشفرة
صندوق النقد يدعو للتعامل بالعملات المشفرة

دعا صندوق النقد الدولي، الدول في أفريقيا خاصة في جنوب الصحراء الكبرى إلى زيادة مساحة تعاملاتها بالعملات الرقمية المشفرة.

كما دعا الصندوق الدول الأفريقية، إلى العمل على إلغاء حظر التعامل في العملات المشفرة، اتساقا مع النهج العالمي الصاعد في التعامل بهذا النوع من العملات، حيث توجد ستة بلدان في جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية تحظر التعامل في العملات المشفرة.

التعامل بالعملات الرقمية المشفرة

وتعتبر دولة كانت كينيا حتى منتصف 2021 من بلدان إفريقيا الأكثر تعاملات بالعملات الرقمية المشفرة الى جانب نيجيريا وجنوب أفريقيا، وفق بيان صادر عن صندوق النقد الدولي.

وتتزامن معاملة كينيا بالعملات المشفرة مع العام الذي بلغ فيه حجم التعاملات بالعملات المشفرة عالميا نحو 20 مليار دولار أمريكي شهريا.

وأجرت مؤسسة “يوجو اند كونسينسس” الأميركية، دراسة استطلاعية كشفت فيها تصدر نيجيريا وجنوب أفريقيا قائمة بلدان القارة الأفريقية اهتماما ووعيا بالعملات الرقمية المشفرة خلال العام 2023، متقدمين على البرازيل في ذلك.

وأجريت الدراسة الاستطلاعية من قبل المؤسسة المتخصصة في رصد حركة التعاملات على العملات الرقمية المشفرة، على 15 ألف باحث تم استطلاع آراؤهم في العملات الرقمية ومدى وعيهم بها في 15 دولة منتقاة من قارات العالم.

ومن بين الدول الذي أجرى عليها الاستطلاع دول في إفريقيا وأميركا اللاتينية، وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 الى 65 عاما، وتبين أن نسبة وعي النيجيريين والجنوب أفريقيين بالعملات المشفرة وصلت إلى 86 بالمئة و65 بالمئة.

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محمد عبد الحميدنشر في: 25 سبتمبر 2023 - 10:54ص / آخر تحديث: 25 سبتمبر 2023 - 10:54ص
دقيقة واحدة
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