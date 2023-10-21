أخبار الاقتصاد

عملة جديدة تنافس الدولار الأمريكي بقوة

هبة حسننشر في: 21 أكتوبر 2023 - 2:56م / آخر تحديث: 21 أكتوبر 2023 - 2:56م
دقيقة واحدة
عملة جديدة تظهر تنافس الدولار الأمريكي بقوة  
عملة جديدة تظهر تنافس الدولار الأمريكي بقوة  

عملة جديدة تظهر تنافس الدولار الأمريكي بقوة، حيث أبدى اليوان الصيني أداء مرتفع قوي خلال التسويات التجارية بنظام الدفع الدولي “سويفت” خلال شهر سبتمبر بنسبة 5.8%، وبهذا الأداء الإيجابي تجاوز اليوان الصيني العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” ليحتل المركز الثاني على التوالي كعملة رئيسية للتجارة العالمية، وظلت عملة التداول الرئيسية خلال شهر سبتمبر في المركز الأول للدولار الأمريكي بحصة تصل لـ 84.15%.

عملة جديدة تظهر تنافس الدولار الأمريكي بقوة  

قفز اليوان الصيني بقوة ليحتل المركز الثاني للمرة الأولى بحصة تقدر بـ 1% خلال شهر لمستوى 5.8%، وهو ما يعد رقمًا قياسيًا مطلقًا للعملة الصينية، وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” مركز واحدًا لتصبح العملة الثالثة بعد اليوان الصيني، بعد أن انخفضت حصته بالمعاملات التجارية بسبة 1% لمستوى 5.43%.

عملة عربية تنافس العملات الدولية

تتضم المراكز الـ 5 الأولى للعملات العالمية الدولار الأمريكي، واليوان الصيني واليورو الأوروبي، والياباني بنسبة 4.1%، يليه الريال السعودي بسنبة 0.56%، ففي الوقت نفسه سجلت العملة الصينية “اليوان” بالمدفوعات الدولية مستوى قياسي جديد خلال شهر سبتمبر سجلت نسبته 3.71% بزيادة 0.24% مقارنة بأدائه خلال شهر أغسطس.

تراجعت حصة الدولار الأمريكي بنسبة 1.45% على مدار الشهر، لمستوى 46.58%، في حين عزز اليورو الأوروبي، على العكس من هذا، موقفه خلال الشهر، بارتفاع حصته بنسبة 0.38% لمستوى 23.6%.

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هبة حسننشر في: 21 أكتوبر 2023 - 2:56م / آخر تحديث: 21 أكتوبر 2023 - 2:56م
دقيقة واحدة
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